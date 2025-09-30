Рейтинг@Mail.ru
У Красноармейска уничтожили подземный пункт управления дронами "Баба-Яга"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 30.09.2025 (обновлено: 06:02 30.09.2025)
У Красноармейска уничтожили подземный пункт управления дронами "Баба-Яга"
У Красноармейска уничтожили подземный пункт управления дронами "Баба-Яга" - РИА Новости, 30.09.2025
У Красноармейска уничтожили подземный пункт управления дронами "Баба-Яга"
Крупный подземный пункт управления тяжелыми украинскими дронами "Баба-Яга" уничтожен под Красноармейском в ДНР расчетами ударных и разведывательных БПЛА Южного... РИА Новости, 30.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Крупный подземный пункт управления тяжелыми украинскими дронами "Баба-Яга" уничтожен под Красноармейском в ДНР расчетами ударных и разведывательных БПЛА Южного военного округа, действовавшими как в дневное, так и в ночное время, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс". "Крупный подземный пункт управления тяжелыми украинскими коптерами-бомбардировщиками типа "Баба-Яга" уничтожен под Красноармейском вместе с его личным составом, оборудованием, складом с БК и БПЛА", — рассказал "Икс". По словам собеседника агентства, цель была выявлена операторами разведывательных дронов Южного военного округа, затем по цели как в ночное, так и в дневное время последовательно отработали операторы российских ударных БПЛА "Молния-2" и FPV-дронов. "Противник успел поднять в небо один тяжелый коптер типа "Баба-Яга", но он был уничтожен российским FPV-дроном. Два других коптера типа "Баба-Яга" не успели взлететь и были уничтожены на земле. В конечном итоге, российские ударные БПЛА ликвидировали непосредственно операторов вражеских дронов в их блиндаже, а затем точными ударами уничтожили все оборудование, склад с БК и резервными дронами-бомбардировщиками противника", — подытожил боец. Видео, запечатлевшее различные эпизоды операции по уничтожению украинского ПУБЛ (пункт управления беспилотниками), снятое с разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов, передано в распоряжение агентства.
донецкая народная республика
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
Боец рассказал об уничтожении боевиков "Птиц Мадьяра" под Константиновкой
03:07
Бойцы уничтожили две группы ВСУ под Купянском
03:33
