https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045275315.html

У Красноармейска уничтожили подземный пункт управления дронами "Баба-Яга"

У Красноармейска уничтожили подземный пункт управления дронами "Баба-Яга" - РИА Новости, 30.09.2025

У Красноармейска уничтожили подземный пункт управления дронами "Баба-Яга"

Крупный подземный пункт управления тяжелыми украинскими дронами "Баба-Яга" уничтожен под Красноармейском в ДНР расчетами ударных и разведывательных БПЛА Южного... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T04:02:00+03:00

2025-09-30T04:02:00+03:00

2025-09-30T06:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Крупный подземный пункт управления тяжелыми украинскими дронами "Баба-Яга" уничтожен под Красноармейском в ДНР расчетами ударных и разведывательных БПЛА Южного военного округа, действовавшими как в дневное, так и в ночное время, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс". "Крупный подземный пункт управления тяжелыми украинскими коптерами-бомбардировщиками типа "Баба-Яга" уничтожен под Красноармейском вместе с его личным составом, оборудованием, складом с БК и БПЛА", — рассказал "Икс". По словам собеседника агентства, цель была выявлена операторами разведывательных дронов Южного военного округа, затем по цели как в ночное, так и в дневное время последовательно отработали операторы российских ударных БПЛА "Молния-2" и FPV-дронов. "Противник успел поднять в небо один тяжелый коптер типа "Баба-Яга", но он был уничтожен российским FPV-дроном. Два других коптера типа "Баба-Яга" не успели взлететь и были уничтожены на земле. В конечном итоге, российские ударные БПЛА ликвидировали непосредственно операторов вражеских дронов в их блиндаже, а затем точными ударами уничтожили все оборудование, склад с БК и резервными дронами-бомбардировщиками противника", — подытожил боец. Видео, запечатлевшее различные эпизоды операции по уничтожению украинского ПУБЛ (пункт управления беспилотниками), снятое с разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов, передано в распоряжение агентства.

https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045272696.html

https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045274066.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика