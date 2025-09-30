Рейтинг@Mail.ru
Президент Абхазии и нижегородский губернатор обсудили планы сотрудничества
Нижегородская область
 
13:22 30.09.2025
Президент Абхазии и нижегородский губернатор обсудили планы сотрудничества
Президент Республики Абхазия Бадра Гунба и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества на встрече в РИА Новости, 30.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества на встрече в Сухуме, сообщает пресс-служба правительства российского региона. Гунба отметил значительный потенциал российско-абхазского сотрудничества, включая взаимодействие с Нижегородской областью. "Буквально в 2024 году было подписано соглашение между Нижним Новгородом и городом Сухумом о побратимстве. В текущем году мы провели немало совместных мероприятий. Уверен, что это позволит нам улучшить взаимодействие, нарастить товарооборот и ряд других ключевых показателей, которые очень важны в рамках нашего партнерства", - приводятся в сообщении слова президента Абхазии. Никитин подчеркнул, что регион связывают с Абхазией давние дружественные связи. Так, в 2010 году было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и правительством Республики Абхазия. За 15 лет в нижегородских вузах прошли обучение около 200 студентов из Абхазии. Губернатор также отметил важность сотрудничества в транспортной сфере. "В рамках реализации программы по обновлению автобусного парка Республики Абхазия в течение 2019 года нижегородской стороной в Абхазию были поставлены 62 автобуса марки ПАЗ. В начале этого месяца передали в Абхазию несколько автомобилей для создания доступной среды маломобильным гражданам. С мая текущего года у нас запущено прямое авиасообщение по маршруту Нижний Новгород – Сухум – Нижний Новгород. У нижегородцев большой интерес к отдыху в Абхазии. А мы, в свою очередь, ждём наших абхазских друзей на нижегородской земле", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Кроме того, он акцентировал внимание на развитии системы государственного управления: в июле 2025 года в регионе прошел второй модуль международной образовательной программы "Команда Абхазии" по теме "Инфраструктура и благоустройство", в рамках которого Нижегородскую область посетили около 20 представителей деловых, образовательных и культурных учреждений Республики Абхазия. Также на встрече обсуждалось использование цифровых сервисов и вопросы кибербезопасности. Никитин пригласил президента Абхазии на конференцию "ЦИПР-2026". Губернатор также отметил активное взаимодействие на уровне муниципалитетов, особенно между Нижним Новгородом и Сухумом. Также глава региона уделил внимание культурно-образовательному и молодежному сотрудничеству: в мае-июне этого года в Сухуме прошли Дни Нижнего Новгорода, в которых приняли участие около 270 нижегородских артистов, спортсменов и педагогов. Общее количество посетителей превысило 14 000 человек. А родившийся в Нижнем Новгороде Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений "Территория ритма" нашёл продолжение в проекте "Ритм Абхазии", который прошел в Сухуме и объединил более 160 участников.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества на встрече в Сухуме, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Гунба отметил значительный потенциал российско-абхазского сотрудничества, включая взаимодействие с Нижегородской областью.
"Буквально в 2024 году было подписано соглашение между Нижним Новгородом и городом Сухумом о побратимстве. В текущем году мы провели немало совместных мероприятий. Уверен, что это позволит нам улучшить взаимодействие, нарастить товарооборот и ряд других ключевых показателей, которые очень важны в рамках нашего партнерства", - приводятся в сообщении слова президента Абхазии.
Никитин подчеркнул, что регион связывают с Абхазией давние дружественные связи. Так, в 2010 году было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и правительством Республики Абхазия. За 15 лет в нижегородских вузах прошли обучение около 200 студентов из Абхазии.
Губернатор также отметил важность сотрудничества в транспортной сфере. "В рамках реализации программы по обновлению автобусного парка Республики Абхазия в течение 2019 года нижегородской стороной в Абхазию были поставлены 62 автобуса марки ПАЗ. В начале этого месяца передали в Абхазию несколько автомобилей для создания доступной среды маломобильным гражданам. С мая текущего года у нас запущено прямое авиасообщение по маршруту Нижний Новгород – Сухум – Нижний Новгород. У нижегородцев большой интерес к отдыху в Абхазии. А мы, в свою очередь, ждём наших абхазских друзей на нижегородской земле", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Кроме того, он акцентировал внимание на развитии системы государственного управления: в июле 2025 года в регионе прошел второй модуль международной образовательной программы "Команда Абхазии" по теме "Инфраструктура и благоустройство", в рамках которого Нижегородскую область посетили около 20 представителей деловых, образовательных и культурных учреждений Республики Абхазия. Также на встрече обсуждалось использование цифровых сервисов и вопросы кибербезопасности. Никитин пригласил президента Абхазии на конференцию "ЦИПР-2026".
Губернатор также отметил активное взаимодействие на уровне муниципалитетов, особенно между Нижним Новгородом и Сухумом. Также глава региона уделил внимание культурно-образовательному и молодежному сотрудничеству: в мае-июне этого года в Сухуме прошли Дни Нижнего Новгорода, в которых приняли участие около 270 нижегородских артистов, спортсменов и педагогов. Общее количество посетителей превысило 14 000 человек. А родившийся в Нижнем Новгороде Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений "Территория ритма" нашёл продолжение в проекте "Ритм Абхазии", который прошел в Сухуме и объединил более 160 участников.
