"Сальсксельмаш" и Минский тракторный завод расширят сотрудничество

"Сальсксельмаш" и Минский тракторный завод расширят сотрудничество

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. ООО "Сальсксельмаш" (Ростовская область) и ОАО "Минский тракторный завод" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство Ростовской области по итогам Международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" в Минске. "Документ открывает новые перспективы для развития донского экспорта и укрепления национального проекта "Международная кооперация и экспорт"", - говорится в сообщении. Как отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, предприятия являются давними и надежными партнерами. Навесное оборудование производства "Сальсксельмаша" уже успешно дополняет белорусские тракторы, зарекомендовав себя качеством и надежностью. Соглашение о разработке инновационных машин выводит это сотрудничество на новый уровень. Стороны договорились о совместной разработке новых моделей техники, ориентированных на потребности белорусского рынка, а также о существенном увеличении объемов поставок. Таким образом, компания планирует удовлетворять потребности рынка Евразийского экономического союза и дальнего зарубежья, предлагая конкурентоспособную и востребованную продукцию. "Это соглашение - отличный пример того, как синергия промышленных предприятий может способствовать достижению национальных целей", - приводятся в сообщении слова Савельева. Он добавил, что "Сальсксельмаш" уже имеет прочные связи с Минским тракторным заводом, и теперь, благодаря этому документу, предприятия получат возможность не только расширить экспорт своей продукции, но и участвовать в создании новых, передовых моделей техники. "Это не только вклад в развитие нашего донского экспорта, но и важный шаг на пути к технологическому лидерству, к которому мы стремимся", - подчеркнул он.

