Слюсарь отметил значимость воссоединения новых регионов с Россией

Слюсарь отметил значимость воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2025

Слюсарь отметил значимость воссоединения новых регионов с Россией

Воссоединение с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей особенно значимо для Ростовской области, которая теперь стала сердцем большого южного... РИА Новости, 30.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Воссоединение с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей особенно значимо для Ростовской области, которая теперь стала сердцем большого южного региона, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Во вторник, 30 сентября, в России отмечается третья годовщина воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. "Для нас, жителей Дона, это особенно значимо. Теперь мы - сердце большого южного региона. Быть его столицей - это и почетно, и ответственно. Наша общая задача - помогать новым регионам и их жителям становиться частью одной большой страны", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

