https://ria.ru/20250930/sledstvie-2045387287.html
Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области
Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области - РИА Новости, 30.09.2025
Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области
Следствие просит ареста для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:04:00+03:00
2025-09-30T15:04:00+03:00
2025-09-30T15:04:00+03:00
происшествия
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045041681_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_ca792ad568bc693181ef4aa230a05246.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Следствие просит ареста для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона. "Просят арест", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250930/rozysk-2045287965.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045041681_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_1b5d6901b858d6f5502aae791fe16080.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области
Следствие просит арестовать Чемезова по делу о мошенничестве