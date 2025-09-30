Рейтинг@Mail.ru
Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области - РИА Новости, 30.09.2025
15:04 30.09.2025
Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Следствие просит ареста для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона. "Просят арест", - сказала собеседница агентства.
© Фото : Свердловская область/TelegramОлег Чемезов
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Свердловская область/Telegram
Олег Чемезов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Следствие просит ареста для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона.
"Просят арест", - сказала собеседница агентства.
