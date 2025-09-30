https://ria.ru/20250930/shishkarev-2045427479.html
Шишкарев: корпоративная поддержка рождаемости дополнит госпрограммы
Шишкарев: корпоративная поддержка рождаемости дополнит госпрограммы - РИА Новости, 30.09.2025
Шишкарев: корпоративная поддержка рождаемости дополнит госпрограммы
Цель новой рабочей группы Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики — аккумулировать лучшие корпоративные... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:33:00+03:00
2025-09-30T16:33:00+03:00
2025-09-30T16:33:00+03:00
сергей шишкарев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045444651_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_03d205706eaed2d09cc02eec9ead43df.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Цель новой рабочей группы Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики — аккумулировать лучшие корпоративные практики, чтобы меры поддержки эффективно дополняли госпрограммы, сообщил руководитель рабочей группы по совершенствованию корпоративных практик поддержки рождаемости и внедрению корпоративного демографического стандарта, председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев. Первое заседание состоялось во вторник по инициативе ГК "Дело". "Задача созданной рабочей группы — аккумулировать и систематизировать лучшие корпоративные практики, на основе накопленного опыта формировать предложения, в том числе на законодательном уровне — с тем, чтобы корпоративные меры поддержки были эффективны и дополняли программы, которые реализует государство", — приводит пресс-служба ГК "Дело" слова Шишкарева. Группа совместно с Институтом демографической политики имени Д.И. Менделеева разработала и одной из первых внедрила у себя корпоративный демографический стандарт — комплекс дополнительных льгот и выплат для сотрудников с детьми. Открывая заседание, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова указала, что внедрение на предприятиях такого стандарта способствует укреплению престижа многодетности. Она позитивно оценила опыт ГК "Дело" в этой сфере, включая корпоративные выплаты в размере 1 миллиона рублей за третьего и каждого последующего ребенка в семье сотрудника. Однако сейчас при получении этой выплаты многодетная семья может потерять право на получение от государства ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. "Так происходит потому, что сумма в 1 миллион рублей учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи, размер которого, в свою очередь, определяет право на получение ежемесячного пособия", — приводятся слова Гумеровой на официальном сайте Совета Федерации. Она отметила, что на эту проблему обращено внимание министерства труда и социальной защиты России. "Рассчитываем на положительную реакцию правительства. Также прорабатываем ряд актуальных для семей с детьми вопросов к предстоящему в октябре заседанию Совета при президенте России", — уточнила сенатор. Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на Х Всероссийской неделе охраны труда указывал, что ведомство прорабатывает поправки, которые позволят исключить из учета доходов выплаты работникам, которые предоставляются в рамках реализации демографического корпоративного стандарта. По его словам, единовременная выплата не должна приводить к тому, семья лишается соответствующих выплат из бюджета. Минтруд уже обсуждает такую возможность с Федеральной налоговой службой.
https://ria.ru/20250117/shishkarev-1994237005.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045444651_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1fe3f159ae0cd4d8d8f458163e579964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шишкарев, россия
Шишкарев: корпоративная поддержка рождаемости дополнит госпрограммы
Шишкарев: корпоративная поддержка рождаемости эффективно дополнит госпрограммы
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Цель новой рабочей группы Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики — аккумулировать лучшие корпоративные практики, чтобы меры поддержки эффективно дополняли госпрограммы, сообщил руководитель рабочей группы по совершенствованию корпоративных практик поддержки рождаемости и внедрению корпоративного демографического стандарта, председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев.
Первое заседание состоялось во вторник по инициативе ГК "Дело".
"Задача созданной рабочей группы — аккумулировать и систематизировать лучшие корпоративные практики, на основе накопленного опыта формировать предложения, в том числе на законодательном уровне — с тем, чтобы корпоративные меры поддержки были эффективны и дополняли программы, которые реализует государство", — приводит пресс-служба ГК "Дело" слова Шишкарева.
Группа совместно с Институтом демографической политики имени Д.И. Менделеева разработала и одной из первых внедрила у себя корпоративный демографический стандарт — комплекс дополнительных льгот и выплат для сотрудников с детьми.
Открывая заседание, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова указала, что внедрение на предприятиях такого стандарта способствует укреплению престижа многодетности. Она позитивно оценила опыт ГК "Дело" в этой сфере, включая корпоративные выплаты в размере 1 миллиона рублей за третьего и каждого последующего ребенка в семье сотрудника. Однако сейчас при получении этой выплаты многодетная семья может потерять право на получение от государства ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
"Так происходит потому, что сумма в 1 миллион рублей учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи, размер которого, в свою очередь, определяет право на получение ежемесячного пособия", — приводятся слова Гумеровой на официальном сайте Совета Федерации.
Она отметила, что на эту проблему обращено внимание министерства труда и социальной защиты России.
"Рассчитываем на положительную реакцию правительства. Также прорабатываем ряд актуальных для семей с детьми вопросов к предстоящему в октябре заседанию Совета при президенте России", — уточнила сенатор.
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на Х Всероссийской неделе охраны труда указывал, что ведомство прорабатывает поправки, которые позволят исключить из учета доходов выплаты работникам, которые предоставляются в рамках реализации демографического корпоративного стандарта. По его словам, единовременная выплата не должна приводить к тому, семья лишается соответствующих выплат из бюджета. Минтруд уже обсуждает такую возможность с Федеральной налоговой службой.