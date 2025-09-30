https://ria.ru/20250930/sezon-2045273914.html

Отопительный сезон в Приморье сдвигается из-за теплой погоды

Отопительный сезон в Приморье сдвигается из-за теплой погоды - РИА Новости, 30.09.2025

Отопительный сезон в Приморье сдвигается из-за теплой погоды

Отопительный сезон в Приморье, который обычно стартует 1 октября, сдвигается из-за теплой погоды, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T03:30:00+03:00

2025-09-30T03:30:00+03:00

2025-09-30T03:30:00+03:00

жкх

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_3eebdfe2c15084a90e45d3e9defd48d5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в Приморье, который обычно стартует 1 октября, сдвигается из-за теплой погоды, сообщает краевое правительство. "Отопительный сезон пока не начался ни в одном из муниципалитетов Приморского края. Причина - тепло, сохраняющееся в регионе", - говорится в сообщении. Обычно отопительный сезон в регионе стартует 1 октября, в северных районах отдельные котельные начинали работать уже в конце сентября. Для начала подачи тепла температура воздуха на улице в течение трех суток должна составлять 8 градусов и ниже. Пока нигде в крае таких низких температур нет, отмечают власти. Тем не менее, по данным правительства, жилищно-коммунальный комплекс Приморья готов к зиме. Техническая готовность превысила 95%. Завершаются ремонты на сетях, оборудовании, на большинстве объектов они уже закончены. В общей сложности на подготовку к зиме направлено свыше 2,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250924/otoplenie-2043918204.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, приморский край