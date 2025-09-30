Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Северск Малый в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 30.09.2025 (обновлено: 13:19 30.09.2025)
ВС России освободили Северск Малый в ДНР
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
ВС России освободили Северск Малый в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Северска Малого в ДНР

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ во вторник.
Подразделения группировки войск Юг освободили Северск Малый в ДНР
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
