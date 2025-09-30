https://ria.ru/20250930/seversk-2045333087.html
ВС России освободили Северск Малый в ДНР
ВС России освободили Северск Малый в ДНР - РИА Новости, 30.09.2025
ВС России освободили Северск Малый в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
