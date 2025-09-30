Рейтинг@Mail.ru
В ХАМАС должны согласиться на сделку по Газе, заявил Трамп - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 30.09.2025 (обновлено: 16:48 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/sdelka-2045448240.html
В ХАМАС должны согласиться на сделку по Газе, заявил Трамп
В ХАМАС должны согласиться на сделку по Газе, заявил Трамп - РИА Новости, 30.09.2025
В ХАМАС должны согласиться на сделку по Газе, заявил Трамп
Движение ХАМАС должно согласиться на предложенную США сделку по Газе, заявил президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:36:00+03:00
2025-09-30T16:48:00+03:00
сша
хамас
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045450450_0:131:3000:1819_1920x0_80_0_0_906bc3ae4b6285b508248cc3c4d900e4.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Движение ХАМАС должно согласиться на предложенную США сделку по Газе, заявил президент страны Дональд Трамп. "ХАМАС должно согласиться", – сказал Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.
https://ria.ru/20250930/ssha-2045393719.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045450450_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_2fa791c270e93a23b7605b0345b66056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, хамас, дональд трамп, в мире
США, ХАМАС, Дональд Трамп, В мире
В ХАМАС должны согласиться на сделку по Газе, заявил Трамп

Трамп призвал ХАМАС согласиться на сделку по Газе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Движение ХАМАС должно согласиться на предложенную США сделку по Газе, заявил президент страны Дональд Трамп.
"ХАМАС должно согласиться", – сказал Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Эксперт прокомментировал план Трампа по Газе
Вчера, 15:17
 
СШАХАМАСДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала