В ХАМАС должны согласиться на сделку по Газе, заявил Трамп

Движение ХАМАС должно согласиться на предложенную США сделку по Газе, заявил президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 30.09.2025

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Движение ХАМАС должно согласиться на предложенную США сделку по Газе, заявил президент страны Дональд Трамп. "ХАМАС должно согласиться", – сказал Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.

