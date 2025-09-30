https://ria.ru/20250930/sdelka-2045448240.html
В ХАМАС должны согласиться на сделку по Газе, заявил Трамп
В ХАМАС должны согласиться на сделку по Газе, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Движение ХАМАС должно согласиться на предложенную США сделку по Газе, заявил президент страны Дональд Трамп. "ХАМАС должно согласиться", – сказал Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.
