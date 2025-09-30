Рейтинг@Mail.ru
Игорь Руденя подвел итоги развития Тверской области за девятилетний период
Тверская область
Тверская область
 
20:37 30.09.2025
Игорь Руденя подвел итоги развития Тверской области за девятилетний период
Игорь Руденя подвел итоги развития Тверской области за девятилетний период - РИА Новости, 30.09.2025
Игорь Руденя подвел итоги развития Тверской области за девятилетний период
В историческом парке "Россия – Моя история" в Твери во вторник состоялось мероприятие, посвященное итогам деятельности Игоря Рудени на посту губернатора... РИА Новости, 30.09.2025
тверская область
россия
тверская область
игорь руденя
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В историческом парке "Россия – Моя история" в Твери во вторник состоялось мероприятие, посвященное итогам деятельности Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области, сообщает пресс-служба облправительства. Ранее указом президента РФ Владимира Путина Руденя был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. В мероприятии приняли участие участники специальной военной операции, представители общественности и бизнеса, руководители муниципалитетов региона. "Мы все вместе трудились над достижением главной цели – вывести наш регион на лидирующие позиции в Центральном федеральном округе. Хочу сегодня поблагодарить всех своих коллег – членов правительства Тверской области, сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, федеральных структур и правоохранительных органов, руководителей предприятий и организаций, всех, кто сегодня принимает участие в нашей работе. Я также хотел бы поблагодарить наши тверские многодетные семьи, лидеров общественного мнения, отдельно поблагодарить архиереев", – привели в пресс-службе слова Рудени. Особую благодарность Игорь Руденя выразил участникам СВО, которые сегодня сражаются за Россию, родным защитников Отечества, всем, кто оказывает помощь фронту. Как отмечается в сообщении, за прошедшие девять лет Тверская область вошла в число регионов-лидеров ЦФО и всей России по темпам роста инвестиционной привлекательности и поддержки малого и среднего бизнеса, по темпам роста объемов производства продукции обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. С 2016 по 2024 годы на территории Тверской области реализован 121 масштабный инвестиционный проект, это 145 миллиардов рублей инвестиций в экономику региона и создание 14 тысяч новых рабочих мест. Созданы ОЭЗ промышленного типа "Эммаусс", государственные промпарки "Боровлево-3", "Торжок", "Лихославль". По словам Рудени, одним из важнейших достижений прошедших лет стал существенный рост числа многодетных семей. Кроме того, Тверская область лидирует в ЦФО по охвату школьников летним отдыхом и временной трудовой занятостью, дополнительным образованием. Уверенное и комплексное развитие Тверской области, акцентировал он, во многом стало возможным благодаря постоянному вниманию к региону президента России Владимира Путина. "Убежден, что каждый из вас на своем месте продолжит прилагать все силы для развития нашей ставшей уже родной Тверской области. Я хотел бы пожелать всем успехов в работе для будущего процветания региона. И сказать огромное спасибо тверской земле – она меня вырастила как руководителя, человека с другим мировоззрением, с заботой о людях, которые тебе доверяют. Очень важно быть человеком трудолюбивым и совестливым. Думаю, что тверская земля это качество вкладывает на всю оставшуюся жизнь", – обратился ко всем присутствующим Руденя в завершение мероприятия.
россия
тверская область
россия, тверская область, игорь руденя
Тверская область, Россия, Тверская область, Игорь Руденя
Игорь Руденя подвел итоги развития Тверской области за девятилетний период

На встрече в Твери подвели итоги работы Игоря Рудени на посту губернатора

Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В историческом парке "Россия – Моя история" в Твери во вторник состоялось мероприятие, посвященное итогам деятельности Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области, сообщает пресс-служба облправительства.
Ранее указом президента РФ Владимира Путина Руденя был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.
Федеральный просветительский марафон Знание. Первые в Твери
В Твери открылась площадка просветительского марафона "Знание. Первые"
26 сентября, 16:26
26 сентября, 16:26
В мероприятии приняли участие участники специальной военной операции, представители общественности и бизнеса, руководители муниципалитетов региона.
"Мы все вместе трудились над достижением главной цели – вывести наш регион на лидирующие позиции в Центральном федеральном округе. Хочу сегодня поблагодарить всех своих коллег – членов правительства Тверской области, сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, федеральных структур и правоохранительных органов, руководителей предприятий и организаций, всех, кто сегодня принимает участие в нашей работе. Я также хотел бы поблагодарить наши тверские многодетные семьи, лидеров общественного мнения, отдельно поблагодарить архиереев", – привели в пресс-службе слова Рудени.
Особую благодарность Игорь Руденя выразил участникам СВО, которые сегодня сражаются за Россию, родным защитников Отечества, всем, кто оказывает помощь фронту.
Как отмечается в сообщении, за прошедшие девять лет Тверская область вошла в число регионов-лидеров ЦФО и всей России по темпам роста инвестиционной привлекательности и поддержки малого и среднего бизнеса, по темпам роста объемов производства продукции обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
С 2016 по 2024 годы на территории Тверской области реализован 121 масштабный инвестиционный проект, это 145 миллиардов рублей инвестиций в экономику региона и создание 14 тысяч новых рабочих мест. Созданы ОЭЗ промышленного типа "Эммаусс", государственные промпарки "Боровлево-3", "Торжок", "Лихославль".
По словам Рудени, одним из важнейших достижений прошедших лет стал существенный рост числа многодетных семей. Кроме того, Тверская область лидирует в ЦФО по охвату школьников летним отдыхом и временной трудовой занятостью, дополнительным образованием.
Уверенное и комплексное развитие Тверской области, акцентировал он, во многом стало возможным благодаря постоянному вниманию к региону президента России Владимира Путина.
"Убежден, что каждый из вас на своем месте продолжит прилагать все силы для развития нашей ставшей уже родной Тверской области. Я хотел бы пожелать всем успехов в работе для будущего процветания региона. И сказать огромное спасибо тверской земле – она меня вырастила как руководителя, человека с другим мировоззрением, с заботой о людях, которые тебе доверяют. Очень важно быть человеком трудолюбивым и совестливым. Думаю, что тверская земля это качество вкладывает на всю оставшуюся жизнь", – обратился ко всем присутствующим Руденя в завершение мероприятия.
Заседание правительства Тверской области
Руденя: в Тверской области введут в эксплуатацию молочно-товарную ферму
25 сентября, 20:32
25 сентября, 20:32
 
Тверская область Россия Тверская область Игорь Руденя
 
 
