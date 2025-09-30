https://ria.ru/20250930/rudenya-2045508217.html

Игорь Руденя подвел итоги развития Тверской области за девятилетний период

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В историческом парке "Россия – Моя история" в Твери во вторник состоялось мероприятие, посвященное итогам деятельности Игоря Рудени на посту губернатора Тверской области, сообщает пресс-служба облправительства. Ранее указом президента РФ Владимира Путина Руденя был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. В мероприятии приняли участие участники специальной военной операции, представители общественности и бизнеса, руководители муниципалитетов региона. "Мы все вместе трудились над достижением главной цели – вывести наш регион на лидирующие позиции в Центральном федеральном округе. Хочу сегодня поблагодарить всех своих коллег – членов правительства Тверской области, сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, федеральных структур и правоохранительных органов, руководителей предприятий и организаций, всех, кто сегодня принимает участие в нашей работе. Я также хотел бы поблагодарить наши тверские многодетные семьи, лидеров общественного мнения, отдельно поблагодарить архиереев", – привели в пресс-службе слова Рудени. Особую благодарность Игорь Руденя выразил участникам СВО, которые сегодня сражаются за Россию, родным защитников Отечества, всем, кто оказывает помощь фронту. Как отмечается в сообщении, за прошедшие девять лет Тверская область вошла в число регионов-лидеров ЦФО и всей России по темпам роста инвестиционной привлекательности и поддержки малого и среднего бизнеса, по темпам роста объемов производства продукции обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. С 2016 по 2024 годы на территории Тверской области реализован 121 масштабный инвестиционный проект, это 145 миллиардов рублей инвестиций в экономику региона и создание 14 тысяч новых рабочих мест. Созданы ОЭЗ промышленного типа "Эммаусс", государственные промпарки "Боровлево-3", "Торжок", "Лихославль". По словам Рудени, одним из важнейших достижений прошедших лет стал существенный рост числа многодетных семей. Кроме того, Тверская область лидирует в ЦФО по охвату школьников летним отдыхом и временной трудовой занятостью, дополнительным образованием. Уверенное и комплексное развитие Тверской области, акцентировал он, во многом стало возможным благодаря постоянному вниманию к региону президента России Владимира Путина. "Убежден, что каждый из вас на своем месте продолжит прилагать все силы для развития нашей ставшей уже родной Тверской области. Я хотел бы пожелать всем успехов в работе для будущего процветания региона. И сказать огромное спасибо тверской земле – она меня вырастила как руководителя, человека с другим мировоззрением, с заботой о людях, которые тебе доверяют. Очень важно быть человеком трудолюбивым и совестливым. Думаю, что тверская земля это качество вкладывает на всю оставшуюся жизнь", – обратился ко всем присутствующим Руденя в завершение мероприятия.

