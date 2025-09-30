Рейтинг@Mail.ru
Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске - РИА Новости, 30.09.2025
21:15 30.09.2025
Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске
Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске - РИА Новости, 30.09.2025
Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске
Масштабный проект по берегоукреплению, обеспечивающий безопасность граждан, реализуется в Рыбинске Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 30.09.2025
рыбинск
ярославская область
михаил евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Масштабный проект по берегоукреплению, обеспечивающий безопасность граждан, реализуется в Рыбинске Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Рыбинске продолжаем масштабную работу по берегоукреплению. Сейчас на левом берегу Волги в районе Набережной Космонавтов идет капитальный ремонт гидротехнического сооружения, построенного еще в 1972 году. За годы эксплуатации объект серьезно пострадал от паводков и ливней, поэтому проводим комплексное обновление. Уже выполнен большой объем демонтажных работ", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона отметил, что работы идут в графике. Завершить проект планируется в августе 2026 года. Пресс-служба областного правительства сообщает, что ход работ проинспектировали заместитель начальника управления планирования и реализации водохозяйственных программ Федерального агентства водных ресурсов Ирина Горобчук, исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева и глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. "Проект по берегоукреплению левого берега реки Волги в Рыбинске можно назвать комплексным, так как финансирование многих работ, в том числе по благоустройству, обеспечивается за счет средств субъекта Российской Федерации", - отметила Горобчук. Зампредседателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина подчеркнула важность проекта. По ее словам, правительством области совместно с Росводресурсами и администрацией Рыбинска разработан план мероприятий по снижению рисков негативного воздействия вод до 2035 года. "Сейчас уже построено три объекта берегоукрепления и проведен капитальный ремонт одного гидротехнического сооружения. Проведение работ позволит предотвратить разрушение берегов, которое идет постепенно со времен постройки водохранилищ. Сумма предотвращаемого ущерба – порядка 1,1 миллиарда рублей", - подчеркнула Потемкина. Как отметила Беляева, инженерное сооружение в Рыбинске обеспечит комплексную безопасность городской инфраструктуры. Оно защитит от затопления многоквартирные дома, автомобильную дорогу, инженерные коммуникации и линии электропередачи. Кроме того, реализация проекта предотвратит дальнейшее разрушение гидротехнических сооружений и обеспечит безопасность более чем 500 местных жителей.
рыбинск
ярославская область
рыбинск, ярославская область, михаил евраев
Рыбинск, Ярославская область, Михаил Евраев
Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске

Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске Ярославской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТуристы на набережной Рыбинска на фоне моста через Волгу, Ярославская область
Туристы на набережной Рыбинска на фоне моста через Волгу, Ярославская область - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Туристы на набережной Рыбинска на фоне моста через Волгу, Ярославская область. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Масштабный проект по берегоукреплению, обеспечивающий безопасность граждан, реализуется в Рыбинске Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Рыбинске продолжаем масштабную работу по берегоукреплению. Сейчас на левом берегу Волги в районе Набережной Космонавтов идет капитальный ремонт гидротехнического сооружения, построенного еще в 1972 году. За годы эксплуатации объект серьезно пострадал от паводков и ливней, поэтому проводим комплексное обновление. Уже выполнен большой объем демонтажных работ", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона отметил, что работы идут в графике. Завершить проект планируется в августе 2026 года.
Пресс-служба областного правительства сообщает, что ход работ проинспектировали заместитель начальника управления планирования и реализации водохозяйственных программ Федерального агентства водных ресурсов Ирина Горобчук, исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева и глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
"Проект по берегоукреплению левого берега реки Волги в Рыбинске можно назвать комплексным, так как финансирование многих работ, в том числе по благоустройству, обеспечивается за счет средств субъекта Российской Федерации", - отметила Горобчук.
Зампредседателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина подчеркнула важность проекта. По ее словам, правительством области совместно с Росводресурсами и администрацией Рыбинска разработан план мероприятий по снижению рисков негативного воздействия вод до 2035 года.
"Сейчас уже построено три объекта берегоукрепления и проведен капитальный ремонт одного гидротехнического сооружения. Проведение работ позволит предотвратить разрушение берегов, которое идет постепенно со времен постройки водохранилищ. Сумма предотвращаемого ущерба – порядка 1,1 миллиарда рублей", - подчеркнула Потемкина.
Как отметила Беляева, инженерное сооружение в Рыбинске обеспечит комплексную безопасность городской инфраструктуры. Оно защитит от затопления многоквартирные дома, автомобильную дорогу, инженерные коммуникации и линии электропередачи. Кроме того, реализация проекта предотвратит дальнейшее разрушение гидротехнических сооружений и обеспечит безопасность более чем 500 местных жителей.
 
Рыбинск
Ярославская область
Михаил Евраев
 
 
