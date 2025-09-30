https://ria.ru/20250930/rossiya-2045515069.html

Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске

Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске - РИА Новости, 30.09.2025

Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске

Масштабный проект по берегоукреплению, обеспечивающий безопасность граждан, реализуется в Рыбинске Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 30.09.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Масштабный проект по берегоукреплению, обеспечивающий безопасность граждан, реализуется в Рыбинске Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Рыбинске продолжаем масштабную работу по берегоукреплению. Сейчас на левом берегу Волги в районе Набережной Космонавтов идет капитальный ремонт гидротехнического сооружения, построенного еще в 1972 году. За годы эксплуатации объект серьезно пострадал от паводков и ливней, поэтому проводим комплексное обновление. Уже выполнен большой объем демонтажных работ", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона отметил, что работы идут в графике. Завершить проект планируется в августе 2026 года. Пресс-служба областного правительства сообщает, что ход работ проинспектировали заместитель начальника управления планирования и реализации водохозяйственных программ Федерального агентства водных ресурсов Ирина Горобчук, исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева и глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. "Проект по берегоукреплению левого берега реки Волги в Рыбинске можно назвать комплексным, так как финансирование многих работ, в том числе по благоустройству, обеспечивается за счет средств субъекта Российской Федерации", - отметила Горобчук. Зампредседателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина подчеркнула важность проекта. По ее словам, правительством области совместно с Росводресурсами и администрацией Рыбинска разработан план мероприятий по снижению рисков негативного воздействия вод до 2035 года. "Сейчас уже построено три объекта берегоукрепления и проведен капитальный ремонт одного гидротехнического сооружения. Проведение работ позволит предотвратить разрушение берегов, которое идет постепенно со времен постройки водохранилищ. Сумма предотвращаемого ущерба – порядка 1,1 миллиарда рублей", - подчеркнула Потемкина. Как отметила Беляева, инженерное сооружение в Рыбинске обеспечит комплексную безопасность городской инфраструктуры. Оно защитит от затопления многоквартирные дома, автомобильную дорогу, инженерные коммуникации и линии электропередачи. Кроме того, реализация проекта предотвратит дальнейшее разрушение гидротехнических сооружений и обеспечит безопасность более чем 500 местных жителей.

