https://ria.ru/20250930/rossiya-2045515069.html
Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске
Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске - РИА Новости, 30.09.2025
Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске
Масштабный проект по берегоукреплению, обеспечивающий безопасность граждан, реализуется в Рыбинске Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T21:15:00+03:00
2025-09-30T21:15:00+03:00
2025-09-30T21:15:00+03:00
рыбинск
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936017053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d5ecfb54e234ffbcc0f3d06581b0e5d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Масштабный проект по берегоукреплению, обеспечивающий безопасность граждан, реализуется в Рыбинске Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Рыбинске продолжаем масштабную работу по берегоукреплению. Сейчас на левом берегу Волги в районе Набережной Космонавтов идет капитальный ремонт гидротехнического сооружения, построенного еще в 1972 году. За годы эксплуатации объект серьезно пострадал от паводков и ливней, поэтому проводим комплексное обновление. Уже выполнен большой объем демонтажных работ", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона отметил, что работы идут в графике. Завершить проект планируется в августе 2026 года. Пресс-служба областного правительства сообщает, что ход работ проинспектировали заместитель начальника управления планирования и реализации водохозяйственных программ Федерального агентства водных ресурсов Ирина Горобчук, исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева и глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. "Проект по берегоукреплению левого берега реки Волги в Рыбинске можно назвать комплексным, так как финансирование многих работ, в том числе по благоустройству, обеспечивается за счет средств субъекта Российской Федерации", - отметила Горобчук. Зампредседателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина подчеркнула важность проекта. По ее словам, правительством области совместно с Росводресурсами и администрацией Рыбинска разработан план мероприятий по снижению рисков негативного воздействия вод до 2035 года. "Сейчас уже построено три объекта берегоукрепления и проведен капитальный ремонт одного гидротехнического сооружения. Проведение работ позволит предотвратить разрушение берегов, которое идет постепенно со времен постройки водохранилищ. Сумма предотвращаемого ущерба – порядка 1,1 миллиарда рублей", - подчеркнула Потемкина. Как отметила Беляева, инженерное сооружение в Рыбинске обеспечит комплексную безопасность городской инфраструктуры. Оно защитит от затопления многоквартирные дома, автомобильную дорогу, инженерные коммуникации и линии электропередачи. Кроме того, реализация проекта предотвратит дальнейшее разрушение гидротехнических сооружений и обеспечит безопасность более чем 500 местных жителей.
рыбинск
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936017053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9155704244c5a2f2b17ac2a8ddcfce3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыбинск, ярославская область, михаил евраев
Рыбинск, Ярославская область, Михаил Евраев
Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске
Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Масштабный проект по берегоукреплению, обеспечивающий безопасность граждан, реализуется в Рыбинске Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Рыбинске
продолжаем масштабную работу по берегоукреплению. Сейчас на левом берегу Волги в районе Набережной Космонавтов идет капитальный ремонт гидротехнического сооружения, построенного еще в 1972 году. За годы эксплуатации объект серьезно пострадал от паводков и ливней, поэтому проводим комплексное обновление. Уже выполнен большой объем демонтажных работ", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона отметил, что работы идут в графике. Завершить проект планируется в августе 2026 года.
Пресс-служба областного правительства сообщает, что ход работ проинспектировали заместитель начальника управления планирования и реализации водохозяйственных программ Федерального агентства водных ресурсов Ирина Горобчук, исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области
Наталья Беляева и глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
"Проект по берегоукреплению левого берега реки Волги в Рыбинске можно назвать комплексным, так как финансирование многих работ, в том числе по благоустройству, обеспечивается за счет средств субъекта Российской Федерации", - отметила Горобчук.
Зампредседателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина подчеркнула важность проекта. По ее словам, правительством области совместно с Росводресурсами и администрацией Рыбинска разработан план мероприятий по снижению рисков негативного воздействия вод до 2035 года.
"Сейчас уже построено три объекта берегоукрепления и проведен капитальный ремонт одного гидротехнического сооружения. Проведение работ позволит предотвратить разрушение берегов, которое идет постепенно со времен постройки водохранилищ. Сумма предотвращаемого ущерба – порядка 1,1 миллиарда рублей", - подчеркнула Потемкина.
Как отметила Беляева, инженерное сооружение в Рыбинске обеспечит комплексную безопасность городской инфраструктуры. Оно защитит от затопления многоквартирные дома, автомобильную дорогу, инженерные коммуникации и линии электропередачи. Кроме того, реализация проекта предотвратит дальнейшее разрушение гидротехнических сооружений и обеспечит безопасность более чем 500 местных жителей.