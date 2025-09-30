Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россию не приглашали в международные силы по безопасности в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 30.09.2025 (обновлено: 13:24 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045349943.html
Лавров: Россию не приглашали в международные силы по безопасности в Газе
Лавров: Россию не приглашали в международные силы по безопасности в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Лавров: Россию не приглашали в международные силы по безопасности в Газе
Россию не приглашали в международные силы для обеспечения безопасности в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:16:00+03:00
2025-09-30T13:24:00+03:00
россия
сергей лавров
в мире
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_c5aac10eb1de89611a287668a202f7f6.jpg
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Россию не приглашали в международные силы для обеспечения безопасности в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается международных сил по обеспечению безопасности - нет, нас туда никто не приглашал", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания "Валдай".
https://ria.ru/20250930/plan-2045350060.html
россия
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, в мире, сектор газа
Россия, Сергей Лавров, В мире, Сектор Газа
Лавров: Россию не приглашали в международные силы по безопасности в Газе

Лавров: РФ не приглашали в мировые силы для обеспечения безопасности в Газе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Россию не приглашали в международные силы для обеспечения безопасности в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается международных сил по обеспечению безопасности - нет, нас туда никто не приглашал", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания "Валдай".
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ХАМАС изучает план Трампа по сектору Газа, пишут СМИ
Вчера, 13:17
 
РоссияСергей ЛавровВ миреСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала