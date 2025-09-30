https://ria.ru/20250930/rossiya-2045349943.html

Лавров: Россию не приглашали в международные силы по безопасности в Газе

2025-09-30T13:16:00+03:00

2025-09-30T13:16:00+03:00

2025-09-30T13:24:00+03:00

россия

сергей лавров

в мире

сектор газа

СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Россию не приглашали в международные силы для обеспечения безопасности в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается международных сил по обеспечению безопасности - нет, нас туда никто не приглашал", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания "Валдай".

россия

сектор газа

2025

Новости

