https://ria.ru/20250930/rossiya-2045349943.html
Лавров: Россию не приглашали в международные силы по безопасности в Газе
Лавров: Россию не приглашали в международные силы по безопасности в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Лавров: Россию не приглашали в международные силы по безопасности в Газе
Россию не приглашали в международные силы для обеспечения безопасности в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:16:00+03:00
2025-09-30T13:16:00+03:00
2025-09-30T13:24:00+03:00
россия
сергей лавров
в мире
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_c5aac10eb1de89611a287668a202f7f6.jpg
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Россию не приглашали в международные силы для обеспечения безопасности в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается международных сил по обеспечению безопасности - нет, нас туда никто не приглашал", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания "Валдай".
https://ria.ru/20250930/plan-2045350060.html
россия
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, в мире, сектор газа
Россия, Сергей Лавров, В мире, Сектор Газа
Лавров: Россию не приглашали в международные силы по безопасности в Газе
Лавров: РФ не приглашали в мировые силы для обеспечения безопасности в Газе