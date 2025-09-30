Рейтинг@Mail.ru
Окончательное решение по "Томагавкам" еще не принято, считает Лавров - РИА Новости, 30.09.2025
13:33 30.09.2025 (обновлено: 13:38 30.09.2025)
Окончательное решение по "Томагавкам" еще не принято, считает Лавров
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что США могут начать поставлять Украине ракеты "Томагавк", подчеркнул, что этот вопрос еще не решен окончательно. "Не думаю, что мы имеем дело с уже принятым решением", - сказал Лавров журналистам по итогам сессии клуба "Валдай". "Даже если "Томагавки" откажутся на Украине, это не изменит военной ситуации", - добавил министр.
в мире, россия, сша, сергей лавров, украина
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Украина
Окончательное решение по "Томагавкам" еще не принято, считает Лавров

© Фото : US Army / Darrell AmesТранспортно-пусковая установка MRC Typhon для ракет Standard SM-6 и Tomahawk
© Фото : US Army / Darrell Ames
Транспортно-пусковая установка MRC Typhon для ракет Standard SM-6 и Tomahawk. Архивное фото
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что США могут начать поставлять Украине ракеты "Томагавк", подчеркнул, что этот вопрос еще не решен окончательно.
"Не думаю, что мы имеем дело с уже принятым решением", - сказал Лавров журналистам по итогам сессии клуба "Валдай".
"Даже если "Томагавки" откажутся на Украине, это не изменит военной ситуации", - добавил министр.
