https://ria.ru/20250930/rakety-2045354263.html
Окончательное решение по "Томагавкам" еще не принято, считает Лавров
Окончательное решение по "Томагавкам" еще не принято, считает Лавров - РИА Новости, 30.09.2025
Окончательное решение по "Томагавкам" еще не принято, считает Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что США могут начать поставлять Украине ракеты "Томагавк", подчеркнул, что этот вопрос еще не решен... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:33:00+03:00
2025-09-30T13:33:00+03:00
2025-09-30T13:38:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045311867_0:114:2000:1239_1920x0_80_0_0_659f5312b13321d4bdda07e89ec47036.jpg
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что США могут начать поставлять Украине ракеты "Томагавк", подчеркнул, что этот вопрос еще не решен окончательно. "Не думаю, что мы имеем дело с уже принятым решением", - сказал Лавров журналистам по итогам сессии клуба "Валдай". "Даже если "Томагавки" откажутся на Украине, это не изменит военной ситуации", - добавил министр.
https://ria.ru/20250930/kiev-2045351308.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045311867_99:0:1902:1352_1920x0_80_0_0_9009df0c5a94d2e85e3bde708abf3c33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, украина
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Украина
Окончательное решение по "Томагавкам" еще не принято, считает Лавров
Лавров выразил сомнение, что решение по поставкам "Томагавков" Киеву уже принято