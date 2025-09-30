https://ria.ru/20250930/rakety-2045354263.html

Окончательное решение по "Томагавкам" еще не принято, считает Лавров

Окончательное решение по "Томагавкам" еще не принято, считает Лавров - РИА Новости, 30.09.2025

Окончательное решение по "Томагавкам" еще не принято, считает Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что США могут начать поставлять Украине ракеты "Томагавк", подчеркнул, что этот вопрос еще не решен... РИА Новости, 30.09.2025

СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что США могут начать поставлять Украине ракеты "Томагавк", подчеркнул, что этот вопрос еще не решен окончательно. "Не думаю, что мы имеем дело с уже принятым решением", - сказал Лавров журналистам по итогам сессии клуба "Валдай". "Даже если "Томагавки" откажутся на Украине, это не изменит военной ситуации", - добавил министр.

