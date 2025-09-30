https://ria.ru/20250930/putin-2045262245.html
Путин назвал первостепенные вопросы для новых регионов
Путин назвал первостепенные вопросы для новых регионов - РИА Новости, 30.09.2025
Путин назвал первостепенные вопросы для новых регионов
Президент РФ Владимир Путин назвал среди первостепенных для новых регионов России вопросы надежного водоснабжения и доступности качественной медицины. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T00:13:00+03:00
2025-09-30T00:13:00+03:00
2025-09-30T00:13:00+03:00
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_1b627ad5112fcb94909256f79e42f998.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал среди первостепенных для новых регионов России вопросы надежного водоснабжения и доступности качественной медицины. Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, который отмечается 30 сентября. "Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем, в их числе - первостепенные, жизненно важные для каждого человека вопросы надежного водоснабжения, доступности качественной медицины и так далее", - подчеркнул Путин. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
https://ria.ru/20250930/putin-2045262088.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90c4836b79ac54804f4e852cccffcf2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин
Путин назвал первостепенные вопросы для новых регионов
Путин назвал первостепенными для новых регионов вопросы надежного водоснабжения