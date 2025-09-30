https://ria.ru/20250930/provokatsiya-2045326401.html

СВР предупредила о подготовке Киевом резонансной провокации

СВР предупредила о подготовке Киевом резонансной провокации - РИА Новости, 30.09.2025

СВР предупредила о подготовке Киевом резонансной провокации

Украинские власти готовят новую резонансную провокацию для втягивания НАТО в противостояние с Россией, предупредило пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T11:43:00+03:00

2025-09-30T11:43:00+03:00

2025-09-30T12:41:00+03:00

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские власти готовят новую резонансную провокацию для втягивания НАТО в противостояние с Россией, предупредило пресс-бюро Службы внешней разведки. "Киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация", — говорится в заявлении. Основные подробности "Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны". * Признан террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории России.

2025

