11:43 30.09.2025 (обновлено: 12:41 30.09.2025)
Украинские власти готовят новую резонансную провокацию для втягивания НАТО в противостояние с Россией, предупредило пресс-бюро Службы внешней разведки.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские власти готовят новую резонансную провокацию для втягивания НАТО в противостояние с Россией, предупредило пресс-бюро Службы внешней разведки. "Киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация", — говорится в заявлении. Основные подробности "Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны". * Признан террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории России.
2025
СВР предупредила о подготовке Киевом резонансной провокации

© Getty Images / SOPA ImagesУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Getty Images / SOPA Images
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские власти готовят новую резонансную провокацию для втягивания НАТО в противостояние с Россией, предупредило пресс-бюро Службы внешней разведки.
"Киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация", — говорится в заявлении.
Основные подробности

  • Государственное управление разведки Минобороны Украины разработало новый сценарий провокации совместно с польскими спецслужбами.
  • Киев планирует забросить в Польшу диверсионно-разведывательную группу, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.
  • На самом деле в ДРГ войдут воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России"* и белорусского "полка имени К. Калиновского".
  • Провокация может быть связана с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры, чтобы усилить общественный резонанс.
  • Польские силовики "выявят и нейтрализуют" диверсантов, а те выступят перед СМИ и дадут признательные показания, которые подтвердят "причастность" России и Белоруссии к попытке дестабилизации обстановки в республике.
  • Таким образом Украина попытается побудить Европу к максимально жесткому, желательно военному ответу России.
"Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны".
* Признан террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории России.
 
