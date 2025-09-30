СВР предупредила о подготовке Киевом резонансной провокации
© Getty Images / SOPA ImagesУкраинские военнослужащие
© Getty Images / SOPA Images
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские власти готовят новую резонансную провокацию для втягивания НАТО в противостояние с Россией, предупредило пресс-бюро Службы внешней разведки.
"Киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация", — говорится в заявлении.
Историк раскрыл тайную британскую стратегию дестабилизации России
27 сентября, 03:40
Основные подробности
- Государственное управление разведки Минобороны Украины разработало новый сценарий провокации совместно с польскими спецслужбами.
- Киев планирует забросить в Польшу диверсионно-разведывательную группу, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.
- На самом деле в ДРГ войдут воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России"* и белорусского "полка имени К. Калиновского".
- Провокация может быть связана с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры, чтобы усилить общественный резонанс.
- Польские силовики "выявят и нейтрализуют" диверсантов, а те выступят перед СМИ и дадут признательные показания, которые подтвердят "причастность" России и Белоруссии к попытке дестабилизации обстановки в республике.
- Таким образом Украина попытается побудить Европу к максимально жесткому, желательно военному ответу России.
«
"Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны".
На Западе уличили НАТО в дилетантских провокациях против России
27 сентября, 01:54
* Признан террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории России.