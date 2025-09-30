Рейтинг@Mail.ru
Киев готовит новую провокацию, заявили в СВР - РИА Новости, 30.09.2025
11:37 30.09.2025 (обновлено: 15:25 30.09.2025)
Киев готовит новую провокацию, заявили в СВР
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские власти после организованных провокаций с беспилотниками в Польше и Румынии не оставляют попыток втянуть НАТО в вооруженное противостояние с Москвой, готовится новая резонансная провокация, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Киев готовит новую резонансную провокацию. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация", — говорится в заявлении.
киев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, польша, нато, румыния
Киев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Польша, НАТО, Румыния
Штаб-квартира Службы внешней разведки России
© РИА Новости / Станислав Красильников
Штаб-квартира Службы внешней разведки России. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские власти после организованных провокаций с беспилотниками в Польше и Румынии не оставляют попыток втянуть НАТО в вооруженное противостояние с Москвой, готовится новая резонансная провокация, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Киев готовит новую резонансную провокацию. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация", — говорится в заявлении.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СВР узнала о целях провокации, которую готовит Киев
Киев Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России) Россия Польша НАТО Румыния
 
 
