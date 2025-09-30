https://ria.ru/20250930/provokatsiya-2045324845.html
Киев готовит новую провокацию, заявили в СВР
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские власти после организованных провокаций с беспилотниками в Польше и Румынии не оставляют попыток втянуть НАТО в вооруженное противостояние с Москвой, готовится новая резонансная провокация, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Киев готовит новую резонансную провокацию. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация", — говорится в заявлении.
