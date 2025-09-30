Рейтинг@Mail.ru
Как трубный цех превратили в произведение искусства. "Высота 239"
Обогнавшие время
 
19:54 30.09.2025 (обновлено: 19:55 30.09.2025)
Как трубный цех превратили в произведение искусства. "Высота 239"
Как трубный цех превратили в произведение искусства. "Высота 239"
"Высота 239" — трубопрокатный цех в Челябинске, который сломал стереотипы о промышленной архитектуре. Как промозона превратилась в арт-объект и точку притяжения для туристов. Зачем в цехе поместили японский сад камней и живые пальмы. Что символизируют супрематически активные цвета здания. И как философия кайдзен изменила отношение к производству.
"Высота 239" — трубопрокатный цех в Челябинске, который сломал стереотипы о промышленной архитектуре. Как промозона превратилась в арт-объект и точку притяжения для туристов. Зачем в цехе поместили японский сад камней и живые пальмы. Что символизируют супрематически активные цвета здания. И как философия кайдзен изменила отношение к производству.
Эксперты эпизода:
  • начальник управления по связям с общественностью "ТМК" в городе Челябинске Елена Васильева;
  • архитектор, дизайнер, автор проекта трубного цеха "Высота 239" Владимир Юданов;
  • руководитель магистерской программы "Промдизайн и инжиниринг" НИТУ МИСИС, член экспертного совета Московской технической школы (МТШ) при Правительстве Москвы по направлению "Промышленный дизайн" Елена Пантелеева.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК Музыка

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
Обогнавшие времяМИСиСПрезидентский фонд культурных инициативЧелябинскМоскваЕлена ПантелееваАрхитектураДизайнПромышленностьЗаводЧТПЗ (группа)
 
 
