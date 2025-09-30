https://ria.ru/20250930/promyshlennyyturizmvysota-2045494970.html
Как трубный цех превратили в произведение искусства. "Высота 239"
Как трубный цех превратили в произведение искусства. "Высота 239"
"Высота 239" — трубопрокатный цех в Челябинске, который сломал стереотипы о промышленной архитектуре. Как промозона превратилась в арт-объект и точку притяжения для туристов. Зачем в цехе поместили японский сад камней и живые пальмы. Что символизируют супрематически активные цвета здания. И как философия кайдзен изменила отношение к производству.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Как трубный цех превратили в произведение искусства. "Высота 239"
"Высота 239" — трубопрокатный цех в Челябинске, который сломал стереотипы о промышленной архитектуре. Как промозона превратилась в арт-объект и точку притяжения для туристов. Зачем в цехе поместили японский сад камней и живые пальмы. Что символизируют супрематически активные цвета здания. И как философия кайдзен изменила отношение к производству.