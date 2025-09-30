https://ria.ru/20250930/pripravy-2045475158.html

Производство приправ в Подмосковье выросло на 4,2%

Производство приправ в Подмосковье выросло на 4,2%

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Предприятия Подмосковья выпустили свыше 31 тысячи тонн приправ за семь месяцев 2025 года, что на 4,2% превысило показатели аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили рост пищевой промышленности в Подмосковье. Так, за весь 2024 год объем производства такой продукции составил 52,5 тысячи тонн. Ранее пресс-служба министерства сообщала, что предприятия региона выпустили более 120 тысяч тонн сухарей, хлебцев и сушек за семь месяцев 2025 года, что на 10,3% превысило показатели аналогичного периода 2024 года. В ведомстве отметили положительную динамику отрасли.

