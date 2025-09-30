Рейтинг@Mail.ru
Президент РС БиГ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным - РИА Новости, 30.09.2025
15:32 30.09.2025 (обновлено: 15:37 30.09.2025)
Президент РС БиГ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в четверг. РИА Новости, 30.09.2025
БЕЛГРАД, 30 сен – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в четверг. "У меня будет возможность встретиться с Путиным", - заявил президент РС БиГ в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 сен – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в четверг.
"У меня будет возможность встретиться с Путиным", - заявил президент РС БиГ в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.
