Президент РС БиГ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным

Президент РС БиГ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в четверг. РИА Новости, 30.09.2025

в мире

республика сербская

владимир путин

милорад додик

БЕЛГРАД, 30 сен – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в четверг. "У меня будет возможность встретиться с Путиным", - заявил президент РС БиГ в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.

республика сербская

