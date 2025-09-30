https://ria.ru/20250930/premiya-2045096666.html

Проекты "России сегодня" вошли в число лучших социальных проектов страны

Проекты "России сегодня" вошли в число лучших социальных проектов страны

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Два проекта медиагруппы "Россия сегодня" стали лауреатами Национальной программы "Лучшие социальные проекты России". Проект "Освобождение. Мир народам" победил в категории "Сохранение культурного наследия". Авторская программа педиатра Антона Равдина "Большим о маленьких", которая выходит на радио Sputnik, была признана лучшей в категории "Профилактика заболеваний"."Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций."Проект несет ценную миссию по сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации истории и формированию единого историко-культурного пространства России и стран Азии", – отметила руководитель проекта, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.По ее словам, проект представлен во многих образовательных учреждениях Дальнего Востока – Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на Камчатке. Международная часть уже стартовала в Китае, Монголии, Пакистане, будет продолжена в Южной Корее.В авторской программе "Большим о маленьких" педиатр Антон Равдин говорит на темы, которые интересуют всех родителей – питание детей, детские болезни, особенности развития и многие другие."Социально значимые вопросы – одни из ключевых в повестке радио Sputnik. И в подаче таких тем для нас главное – польза, экспертность и доступность. Программа "Большим о маленьких" дает проверенную информацию о здоровье детей, отвечает на самые сложные вопросы, возникающие у родителей", – подчеркнула директор Дирекции вещания на русском языке медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Некрасова.Напомним, что ежегодная национальная программа "Лучшие социальные проекты" уже более 12 лет демонстрирует лучшие достижения в области корпоративной социальной ответственности. Конкурс создан в поддержку курса правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса.

