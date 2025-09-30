https://ria.ru/20250930/pozhar-2045274297.html

В центре Еревана ликвидировали пожар в здании

ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Пожар. возникший в понедельник вечером в одном из зданий на улице Пушкина в центре Еревана, ликвидирован, сообщает пресс-служба МВД Армении. Ранее в ведомстве заявили, что 29 сентября в 21.26 мск на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступило сообщение о пожаре в трехэтажном здании на улице Пушкина. На месте работали девять пожарных бригад, сотрудники спасательной службы и медики. "Пожар потушен в 2.31 (1.31 мск - ред.)" - говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет.

