СМИ: посла ЮАР во Франции нашли мертвым в Париже

ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Тело пропавшего посла ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы было найдено в Париже во вторник правоохранителями, сообщает издание Parisien со ссылкой на источники. Ранее портал криминальной хроники Actu17 сообщил о пропаже посла и о начатом расследовании. "На следующий день после исчезновения Нкосинати Эммануэль Мтетва, посол Южной Африки во Франции, был найден мертвым... Его тело было обнаружено во вторник "под отелем Hyatt", - сообщает газета. О пропаже дипломата сообщила его жена, "которая указала, что вечером получила от него тревожное сообщение", пишет издание со ссылкой на прокуратуру. По первоначальным данным, его телефон в последний раз фиксировался около 15.00 по местному времени в понедельник в окрестностях Булонского леса в Париже (XVI округ). Опасаясь возможного самоубийства, полицейские при поддержке кинологической бригады прочесали лес на западе Парижа. Расследованием обстоятельств смерти посла занимается бригада парижской судебной полиции по борьбе с преступлениями против личности (BRDP), сказано в статье.

