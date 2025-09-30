СМИ: посла ЮАР во Франции нашли мертвым в Париже
Пропавшего посла ЮАР во Франции нашли мертвым в Париже
ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Тело пропавшего посла ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы было найдено в Париже во вторник правоохранителями, сообщает издание Parisien со ссылкой на источники.
Ранее портал криминальной хроники Actu17 сообщил о пропаже посла и о начатом расследовании.
"На следующий день после исчезновения Нкосинати Эммануэль Мтетва, посол Южной Африки во Франции, был найден мертвым... Его тело было обнаружено во вторник "под отелем Hyatt", - сообщает газета.
О пропаже дипломата сообщила его жена, "которая указала, что вечером получила от него тревожное сообщение", пишет издание со ссылкой на прокуратуру. По первоначальным данным, его телефон в последний раз фиксировался около 15.00 по местному времени в понедельник в окрестностях Булонского леса в Париже (XVI округ). Опасаясь возможного самоубийства, полицейские при поддержке кинологической бригады прочесали лес на западе Парижа.
Расследованием обстоятельств смерти посла занимается бригада парижской судебной полиции по борьбе с преступлениями против личности (BRDP), сказано в статье.
