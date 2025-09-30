Рейтинг@Mail.ru
Строительство банно-оздоровительного комплекса началось в Пошехонье
20:31 30.09.2025
Строительство банно-оздоровительного комплекса началось в Пошехонье
Строительство банно-оздоровительного комплекса началось в Пошехонье
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Строительство банно-оздоровительного комплекса началось в городе Пошехонье Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Направили на создание банно-оздоровительного комплекса в Пошехонье более 164 миллионов рублей из регионального бюджета. Завершение основного этапа состоится уже в следующем году. Проект – часть системной работы по развитию всей области", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что каждый новый объект влияет на качество жизни людей. "И наша задача – создавать комфортные условия и развивать инфраструктуру в каждом округе Ярославской области", - подчеркнул глава региона. По словам Евраева, подрядная организация приступила к подготовительным работам на стройплощадке. На первом этаже банно-оздоровительного комплекса разместят вестибюль, гардероб, санузлы, раздевалки, купель, сауну или парную, мыльное помещение и купально-плавательный бассейн. На втором – оздоровительное отделение, помещения для персонала и помещения свободного назначения. Та же функциональность будет предусмотрена и на мансардном этаже. По данным областного правительства, за последние четыре года в регионе построен целый ряд объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев, чьи слова приводит пресс-служба, подводя итог этой работе, отметил, что за четыре года был совершен "значительный качественный рывок". "Открытие новых медицинских, образовательных, культурных учреждений в округах области, масштабная модернизация инженерной и дорожной инфраструктуры – это реальные изменения к лучшему для жителей. Нам удалось заложить прочный фундамент для будущего развития региона, и эта работа будет продолжена. Строительная отрасль доказала свою готовность решать самые амбициозные задачи", - сказал Баланцев.
Вид на город Пошехонье
Вид на город Пошехонье. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Строительство банно-оздоровительного комплекса началось в городе Пошехонье Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Направили на создание банно-оздоровительного комплекса в Пошехонье более 164 миллионов рублей из регионального бюджета. Завершение основного этапа состоится уже в следующем году. Проект – часть системной работы по развитию всей области", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что каждый новый объект влияет на качество жизни людей.
"И наша задача – создавать комфортные условия и развивать инфраструктуру в каждом округе Ярославской области", - подчеркнул глава региона.
По словам Евраева, подрядная организация приступила к подготовительным работам на стройплощадке. На первом этаже банно-оздоровительного комплекса разместят вестибюль, гардероб, санузлы, раздевалки, купель, сауну или парную, мыльное помещение и купально-плавательный бассейн. На втором – оздоровительное отделение, помещения для персонала и помещения свободного назначения. Та же функциональность будет предусмотрена и на мансардном этаже.
По данным областного правительства, за последние четыре года в регионе построен целый ряд объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев, чьи слова приводит пресс-служба, подводя итог этой работе, отметил, что за четыре года был совершен "значительный качественный рывок".
"Открытие новых медицинских, образовательных, культурных учреждений в округах области, масштабная модернизация инженерной и дорожной инфраструктуры – это реальные изменения к лучшему для жителей. Нам удалось заложить прочный фундамент для будущего развития региона, и эта работа будет продолжена. Строительная отрасль доказала свою готовность решать самые амбициозные задачи", - сказал Баланцев.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Ярославские педагоги получили награды в преддверии Дня учителя
Вчера, 20:20
 
Ярославская область
 
 
