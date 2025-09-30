Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в теракте на "Северном потоке" пытались задержать год назад
30.09.2025
Подозреваемого в теракте на "Северном потоке" пытались задержать год назад
ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Польские власти еще год назад пытались задержать подозреваемого в причастности к теракту на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира З., сообщил журналистам пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба. Ранее польские СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир З. задержан по просьбе властей Германии. "В прошлом году его пытались задержать на территории Прушкова по запросу немецких властей. Непосредственно перед реализацией европейского ордера на арест этот мужчина покинул территорию Польши и направился на Украину", - рассказал Скиба. "Сегодня утром, реализуя различные поисковые мероприятия было проверено, не находится ли он в месте своего последнего пребывания. Оказалось, что находится", - продолжил представитель прокуратуры. Он отметил, что Владимир З. постоянно проживал под Варшавой со своей семьей. "Этот мужчина сорока шести лет является индивидуальным предпринимателем в области строительства, он постоянно проживает на территории Прушковского района. Здесь же находится его семья", - рассказал Скиба. По его словам, прокуратура планирует в среду обратиться в суд для определения меры пресечения. "В соответствии с процедурами реализации европейского ордера на арест, прокуратура имеет 48 часов на то, чтобы направить в суд заявления о применении меры пресечения в виде временного ареста. Вероятнее всего, такое заявление будет направлено в суд завтра до полудня", - сказал Скиба. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Польские власти еще год назад пытались задержать подозреваемого в причастности к теракту на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира З., сообщил журналистам пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба.
Ранее польские СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир З. задержан по просьбе властей Германии.
"В прошлом году его пытались задержать на территории Прушкова по запросу немецких властей. Непосредственно перед реализацией европейского ордера на арест этот мужчина покинул территорию Польши и направился на Украину", - рассказал Скиба.
"Сегодня утром, реализуя различные поисковые мероприятия было проверено, не находится ли он в месте своего последнего пребывания. Оказалось, что находится", - продолжил представитель прокуратуры.
Он отметил, что Владимир З. постоянно проживал под Варшавой со своей семьей.
"Этот мужчина сорока шести лет является индивидуальным предпринимателем в области строительства, он постоянно проживает на территории Прушковского района. Здесь же находится его семья", - рассказал Скиба.
По его словам, прокуратура планирует в среду обратиться в суд для определения меры пресечения.
"В соответствии с процедурами реализации европейского ордера на арест, прокуратура имеет 48 часов на то, чтобы направить в суд заявления о применении меры пресечения в виде временного ареста. Вероятнее всего, такое заявление будет направлено в суд завтра до полудня", - сказал Скиба.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
