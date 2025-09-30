Подозреваемого в теракте на "Северном потоке" пытались задержать год назад
В Польше год назад пытались задержать подозреваемого в теракте на "Севпотоке"
Польская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Польские власти еще год назад пытались задержать подозреваемого в причастности к теракту на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира З., сообщил журналистам пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба.
Ранее польские СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир З. задержан по просьбе властей Германии.
Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам"
26 сентября, 19:59
"В прошлом году его пытались задержать на территории Прушкова по запросу немецких властей. Непосредственно перед реализацией европейского ордера на арест этот мужчина покинул территорию Польши и направился на Украину", - рассказал Скиба.
"Сегодня утром, реализуя различные поисковые мероприятия было проверено, не находится ли он в месте своего последнего пребывания. Оказалось, что находится", - продолжил представитель прокуратуры.
Он отметил, что Владимир З. постоянно проживал под Варшавой со своей семьей.
"Этот мужчина сорока шести лет является индивидуальным предпринимателем в области строительства, он постоянно проживает на территории Прушковского района. Здесь же находится его семья", - рассказал Скиба.
По его словам, прокуратура планирует в среду обратиться в суд для определения меры пресечения.
"В соответствии с процедурами реализации европейского ордера на арест, прокуратура имеет 48 часов на то, чтобы направить в суд заявления о применении меры пресечения в виде временного ареста. Вероятнее всего, такое заявление будет направлено в суд завтра до полудня", - сказал Скиба.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".