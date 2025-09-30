https://ria.ru/20250930/podderzhka-2045324706.html

Законодатели работают над поддержкой молодых ученых РФ и Белоруссии

Законодатели работают над поддержкой молодых ученых РФ и Белоруссии - РИА Новости, 30.09.2025

Законодатели работают над поддержкой молодых ученых РФ и Белоруссии

Комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию в настоящее время работает над гармонизацией законодательств двух стран в... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T11:36:00+03:00

2025-09-30T11:36:00+03:00

2025-09-30T11:44:00+03:00

парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии

россия

белоруссия

госдума рф

парламентское собрание союза беларуси и россии

НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию в настоящее время работает над гармонизацией законодательств двух стран в области поддержки молодых ученых, сообщила журналистам председатель комиссии, депутат Госдумы РФ Ольга Германова. В Новосибирске во вторник работает комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию. В частности, состоится заседание комиссии, в рамках которой депутаты обсудят вопросы вовлечения талантливой молодежи в сферу науки и высоких технологий в рамках Союзного государства. Запланировано обсуждение перспектив сближения законодательств двух стран в области науки и образования через модельное законотворчество. "Сегодня упор на молодых ученых. И, конечно, центральным вопросом заседания нашей комиссии будет вопрос поддержки молодых ученых, создание условия для одаренных и талантливых детей, которые должны прийти в науку. Сегодня мы будем рассматривать программы по поддержке научно-технического развития наших государств… Наша задача – гармонизировать законодательства", - сказала Германова. Она пояснила, что к настоящему времени уже очень многое сделано для гармонизации законодательства в сфере образования на пути к созданию единого образовательного пространства двух стран. Так, например, решена проблема взаимного признания дипломов, а студенты имеют равные права и могут поступать в вузы как России, так и Белоруссии. В области поддержки науки и молодых ученых такая работа еще предстоит. "В Госдуме РФ принят в первом чтении закон о поддержке молодых ученых… Пока он прошел первое чтение. Он станет самостоятельным или вольется в закон о науке. Сегодня мы как раз в РФ эту тему обсуждаем. В Белоруссии принят указ президента о поддержке молодых ученых. В первую очередь, конечно, молодежь ставит вопрос о жилищных сертификатах, о льготной ипотеке для молодых ученых. Вот эти вопросы сегодня рассматриваются. Наша комиссия эти вопросы будет гармонизировать, плюс мы будем выходить на модельное законодательство для двух наших государств", - рассказала председатель комиссии. Германова отметила, что уже сегодня развиваются межвузовские обмены, работа между советами молодых ученых России и Белоруссии, но должна быть и академическая мобильность, а она будет возможна только тогда, когда ее будут поддерживать в первую очередь из бюджета Союзного государства.

россия

белоруссия

Новости

парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, россия, белоруссия, госдума рф