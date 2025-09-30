Рейтинг@Mail.ru
Законодатели работают над поддержкой молодых ученых РФ и Белоруссии - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
11:36 30.09.2025 (обновлено: 11:44 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/podderzhka-2045324706.html
Законодатели работают над поддержкой молодых ученых РФ и Белоруссии
Законодатели работают над поддержкой молодых ученых РФ и Белоруссии - РИА Новости, 30.09.2025
Законодатели работают над поддержкой молодых ученых РФ и Белоруссии
Комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию в настоящее время работает над гармонизацией законодательств двух стран в... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:36:00+03:00
2025-09-30T11:44:00+03:00
парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии
россия
белоруссия
госдума рф
парламентское собрание союза беларуси и россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию в настоящее время работает над гармонизацией законодательств двух стран в области поддержки молодых ученых, сообщила журналистам председатель комиссии, депутат Госдумы РФ Ольга Германова. В Новосибирске во вторник работает комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию. В частности, состоится заседание комиссии, в рамках которой депутаты обсудят вопросы вовлечения талантливой молодежи в сферу науки и высоких технологий в рамках Союзного государства. Запланировано обсуждение перспектив сближения законодательств двух стран в области науки и образования через модельное законотворчество. "Сегодня упор на молодых ученых. И, конечно, центральным вопросом заседания нашей комиссии будет вопрос поддержки молодых ученых, создание условия для одаренных и талантливых детей, которые должны прийти в науку. Сегодня мы будем рассматривать программы по поддержке научно-технического развития наших государств… Наша задача – гармонизировать законодательства", - сказала Германова. Она пояснила, что к настоящему времени уже очень многое сделано для гармонизации законодательства в сфере образования на пути к созданию единого образовательного пространства двух стран. Так, например, решена проблема взаимного признания дипломов, а студенты имеют равные права и могут поступать в вузы как России, так и Белоруссии. В области поддержки науки и молодых ученых такая работа еще предстоит. "В Госдуме РФ принят в первом чтении закон о поддержке молодых ученых… Пока он прошел первое чтение. Он станет самостоятельным или вольется в закон о науке. Сегодня мы как раз в РФ эту тему обсуждаем. В Белоруссии принят указ президента о поддержке молодых ученых. В первую очередь, конечно, молодежь ставит вопрос о жилищных сертификатах, о льготной ипотеке для молодых ученых. Вот эти вопросы сегодня рассматриваются. Наша комиссия эти вопросы будет гармонизировать, плюс мы будем выходить на модельное законодательство для двух наших государств", - рассказала председатель комиссии. Германова отметила, что уже сегодня развиваются межвузовские обмены, работа между советами молодых ученых России и Белоруссии, но должна быть и академическая мобильность, а она будет возможна только тогда, когда ее будут поддерживать в первую очередь из бюджета Союзного государства.
https://ria.ru/20250929/karankevich-2045075742.html
https://ria.ru/20250929/gryzlov-2045135291.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, россия, белоруссия, госдума рф
Парламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и России, Россия, Белоруссия, Госдума РФ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Законодатели работают над поддержкой молодых ученых РФ и Белоруссии

Законодатели работают над поддержкой молодых ученых России и Белоруссии

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию в настоящее время работает над гармонизацией законодательств двух стран в области поддержки молодых ученых, сообщила журналистам председатель комиссии, депутат Госдумы РФ Ольга Германова.
В Новосибирске во вторник работает комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию. В частности, состоится заседание комиссии, в рамках которой депутаты обсудят вопросы вовлечения талантливой молодежи в сферу науки и высоких технологий в рамках Союзного государства. Запланировано обсуждение перспектив сближения законодательств двух стран в области науки и образования через модельное законотворчество.
Панорамный вид на Минск - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Белоруссия может достичь товарооборота с Татарстаном в $2 млрд
29 сентября, 12:01
"Сегодня упор на молодых ученых. И, конечно, центральным вопросом заседания нашей комиссии будет вопрос поддержки молодых ученых, создание условия для одаренных и талантливых детей, которые должны прийти в науку. Сегодня мы будем рассматривать программы по поддержке научно-технического развития наших государств… Наша задача – гармонизировать законодательства", - сказала Германова.
Она пояснила, что к настоящему времени уже очень многое сделано для гармонизации законодательства в сфере образования на пути к созданию единого образовательного пространства двух стран. Так, например, решена проблема взаимного признания дипломов, а студенты имеют равные права и могут поступать в вузы как России, так и Белоруссии. В области поддержки науки и молодых ученых такая работа еще предстоит.
"В Госдуме РФ принят в первом чтении закон о поддержке молодых ученых… Пока он прошел первое чтение. Он станет самостоятельным или вольется в закон о науке. Сегодня мы как раз в РФ эту тему обсуждаем. В Белоруссии принят указ президента о поддержке молодых ученых. В первую очередь, конечно, молодежь ставит вопрос о жилищных сертификатах, о льготной ипотеке для молодых ученых. Вот эти вопросы сегодня рассматриваются. Наша комиссия эти вопросы будет гармонизировать, плюс мы будем выходить на модельное законодательство для двух наших государств", - рассказала председатель комиссии.
Германова отметила, что уже сегодня развиваются межвузовские обмены, работа между советами молодых ученых России и Белоруссии, но должна быть и академическая мобильность, а она будет возможна только тогда, когда ее будут поддерживать в первую очередь из бюджета Союзного государства.
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Грызлов предлагает разработать бренд "Сделано в Союзном государстве"
29 сентября, 14:40
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПарламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и РоссииРоссияБелоруссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала