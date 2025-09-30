https://ria.ru/20250930/pesni-2045281423.html
Пугачева сохранила права на свои песни в России
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Певица Алла Пугачева сохранила права на более чем 160 песен в России и может получать деньги за их публичное исполнение другими людьми, выяснило РИА Новости, изучив реестр произведений российских правообладателей. Согласно данным ведомства, Пугачевой принадлежат 166 песен. Исполнительница является автором более 40 текстов, а также композитором 146 песен. Как минимум в 22 произведениях Пугачева выступила их композитором и автором одновременно. "Российское авторское общество – это организация, имеющая государственную аккредитацию и собирающая вознаграждение за определенные способы использования. Например, за публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей", - рассказала РИА Новости юрист Ирина Остапчук. Эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Павел Сурков, в свою очередь, добавил, что РАО стало в России основным реестром, вело учет и, соответственно, занималось охраной прав правообладателей. "Автор волен передать права на свое произведение, чтобы их охраняло не РАО, а какое-то другое агентство. Алла Борисовна, судя по реестру, не стала что-то менять, и поэтому до сих пор охраной ее произведений занимается РАО", - заключил эксперт.
