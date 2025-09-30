Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область планирует реконструировать дамбы на реке Ишим
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:50 30.09.2025
Тюменская область планирует реконструировать дамбы на реке Ишим
Тюменская область планирует реконструировать дамбы на реке Ишим - РИА Новости, 30.09.2025
Тюменская область планирует реконструировать дамбы на реке Ишим
В Тюменской области готовятся к реконструкции защитных дамб в Ишиме, Ишимском и Викуловском округах, пострадавших от масштабного паводка на реке Ишим в 2024... РИА Новости, 30.09.2025
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. В Тюменской области готовятся к реконструкции защитных дамб в Ишиме, Ишимском и Викуловском округах, пострадавших от масштабного паводка на реке Ишим в 2024 году, сообщил департамент ЖКХ региона. "Заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов провёл совещание, на котором обсудили готовность проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений в Ишиме, Ишимском и Викуловском округах… Участники совещания отметили, что проектные решения должны быть оптимальными с точки зрения эффективности сооружений и стоимости их реализации", – говорится в сообщении. В совещании приняли участие представители муниципалитетов, подрядные организации и директор областного департамента ЖКХ. Отмечается, что заключение госэкпертизы по проекту реконструкции почти двух километров дамбы в поселке Плодопитомник Ишимского округа ожидается в ноябре. В селе Викулово по улице Ишимской из-за подмыва берега планируют сместить оси дамбы. Чертежи в работе. Проектировщики рассчитывают стоимость усиления сооружения с помощью шпунта. Вместе с участком по улице Колхозной протяжённость дамбы превысит три километра. В Ишиме разрабатывают проект реконструкции около трех километров дамбы в районе садов "Керамик". Проектировщик также предлагает сместить ось дамбы, чтобы сделать пологий склон и уйти от шпунтов. Загрузить проект на госэкспертизу планируется в конце ноября. В департаменте ЖКХ пояснили, что перечисленные дамбы пострадали во время рекордного паводка 2024 года. Для прохождения весеннего половодья в 2025 году их экстренно восстановили с помощью земляных насыпей. Реконструкция дамб необходима, чтобы полностью восстановить их защитные функции и уберечь населенные пункты от затопления.
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. В Тюменской области готовятся к реконструкции защитных дамб в Ишиме, Ишимском и Викуловском округах, пострадавших от масштабного паводка на реке Ишим в 2024 году, сообщил департамент ЖКХ региона.
"Заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов провёл совещание, на котором обсудили готовность проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений в Ишиме, Ишимском и Викуловском округах… Участники совещания отметили, что проектные решения должны быть оптимальными с точки зрения эффективности сооружений и стоимости их реализации", – говорится в сообщении.
В совещании приняли участие представители муниципалитетов, подрядные организации и директор областного департамента ЖКХ.
Отмечается, что заключение госэкпертизы по проекту реконструкции почти двух километров дамбы в поселке Плодопитомник Ишимского округа ожидается в ноябре. В селе Викулово по улице Ишимской из-за подмыва берега планируют сместить оси дамбы. Чертежи в работе. Проектировщики рассчитывают стоимость усиления сооружения с помощью шпунта. Вместе с участком по улице Колхозной протяжённость дамбы превысит три километра. В Ишиме разрабатывают проект реконструкции около трех километров дамбы в районе садов "Керамик". Проектировщик также предлагает сместить ось дамбы, чтобы сделать пологий склон и уйти от шпунтов. Загрузить проект на госэкспертизу планируется в конце ноября.
В департаменте ЖКХ пояснили, что перечисленные дамбы пострадали во время рекордного паводка 2024 года. Для прохождения весеннего половодья в 2025 году их экстренно восстановили с помощью земляных насыпей. Реконструкция дамб необходима, чтобы полностью восстановить их защитные функции и уберечь населенные пункты от затопления.
