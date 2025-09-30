https://ria.ru/20250930/pensiya-2045272102.html

В СФ рассказали, как выйти на пенсию за два года до пенсионного возраста

В СФ рассказали, как выйти на пенсию за два года до пенсионного возраста - РИА Новости, 30.09.2025

В СФ рассказали, как выйти на пенсию за два года до пенсионного возраста

Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше, если они уволены по сокращению, состоят на учете в службе занятости и имеют необходимые пенсионные баллы и... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T02:47:00+03:00

2025-09-30T02:47:00+03:00

2025-09-30T05:59:00+03:00

общество

наталия косихина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_60565389290a44ed9b5eb19a8e11fa5f.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше, если они уволены по сокращению, состоят на учете в службе занятости и имеют необходимые пенсионные баллы и стаж, сообщила РИА Новости сенатор Наталия Косихина."Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий", — сказала Косихина. Она уточнила, что ключевыми критериями для досрочного выхода на пенсию являются увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, а также невозможность трудоустройства через службу занятости в течение установленного срока. Помимо этого, необходимо наличие требуемого количества пенсионных баллов и страхового стажа продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, объяснила сенатор. "Для досрочного выхода на пенсию необходимо, чтобы эти условия соблюдались одновременно. Начать досрочно получать пенсию можно, подав соответствующее заявление в Соцфонд России", — подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20250929/indeksatsija-2045056912.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наталия косихина