В СФ рассказали, как выйти на пенсию за два года до пенсионного возраста - РИА Новости, 30.09.2025
02:47 30.09.2025 (обновлено: 05:59 30.09.2025)
В СФ рассказали, как выйти на пенсию за два года до пенсионного возраста
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше, если они уволены по сокращению, состоят на учете в службе занятости и имеют необходимые пенсионные баллы и стаж, сообщила РИА Новости сенатор Наталия Косихина."Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий", — сказала Косихина. Она уточнила, что ключевыми критериями для досрочного выхода на пенсию являются увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, а также невозможность трудоустройства через службу занятости в течение установленного срока. Помимо этого, необходимо наличие требуемого количества пенсионных баллов и страхового стажа продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, объяснила сенатор. "Для досрочного выхода на пенсию необходимо, чтобы эти условия соблюдались одновременно. Начать досрочно получать пенсию можно, подав соответствующее заявление в Соцфонд России", — подчеркнула парламентарий.
В СФ рассказали, как выйти на пенсию за два года до пенсионного возраста

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше, если они уволены по сокращению, состоят на учете в службе занятости и имеют необходимые пенсионные баллы и стаж, сообщила РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий", — сказала Косихина.
Она уточнила, что ключевыми критериями для досрочного выхода на пенсию являются увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, а также невозможность трудоустройства через службу занятости в течение установленного срока. Помимо этого, необходимо наличие требуемого количества пенсионных баллов и страхового стажа продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, объяснила сенатор.
"Для досрочного выхода на пенсию необходимо, чтобы эти условия соблюдались одновременно. Начать досрочно получать пенсию можно, подав соответствующее заявление в Соцфонд России", — подчеркнула парламентарий.
