Ярославские педагоги получили награды в преддверии Дня учителя

Церемония награждения работников сферы образования Ярославской области, посвященная Дню учителя, прошла в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев.

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Церемония награждения работников сферы образования Ярославской области, посвященная Дню учителя, прошла в Ярославле, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Сегодня в Ярославле чествовали лучших педагогов региона. В преддверии профессионального праздника награды и премии федерального и регионального уровня получили 172 работника сферы образования", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По данным губернатора, в сфере образования Ярославской области трудятся 22 тысячи специалистов, к которым ежегодно присоединяются молодые педагоги. "Наша задача – создавать для них современное и комфортное образовательное пространство. Для этого строим новые школы, капитально ремонтируем действующие, развиваем образовательные комплексы. Если в 2024 году было создано шесть пилотных комплексов, то в ближайшее время завершим формирование еще 86 во всех округах", - отметил Евраев. По его словам, создание образовательных комплексов дает детям больше возможностей, обеспечивая работу продленки, кружков, медиацентров, а управленческому и вспомогательному персоналу обеспечивает рост зарплат до 60%. Министр образования Ярославской области Ирина Лобода подчеркнула, что развитие сферы образования является важнейшим государственным приоритетом, поэтому правительство региона стремится создать образовательную среду, в которой каждый сможет раскрыть свой потенциал и найти единомышленников. "Ярославия – это территория первых, территория возможностей. На этой земле история переплетается с будущим, а традиции вдохновляют на новые свершения. Мы гордимся тем, что именно наш регион становится стартовой площадкой для талантливых и целеустремленных молодых специалистов. Наше педагогическое сообщество ценит творчество, инициативу и постоянное развитие", - отметила Лобода.

