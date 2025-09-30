https://ria.ru/20250930/ovchinskiy-2045209847.html

Овчинский: на юго-западе Москвы построили детский сад

Овчинский: на юго-западе Москвы построили детский сад - РИА Новости, 30.09.2025

Овчинский: на юго-западе Москвы построили детский сад

Детский сад на 150 мест построили в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Детский сад на 150 мест построили в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Детский сад по адресу: Варшавское шоссе, 280А, входит в состав жилого комплекса "Никольские луга" от девелопера ПИК. "В трехэтажном здании площадью свыше 3,8 тысячи квадратных метров предусмотрены шесть групповых ячеек с буфетной зоной, игровым залом, спальней, санузлом и раздевалкой. Также оборудованы физкультурный и музыкальный залы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики. Он добавил, что рядом с объектом создали две спортплощадки, а также шесть прогулочных зон с навесами и игровыми комплексами. Также в сообщении указывается, что детский сад передан городу. С 1 сентября он уже начал работу, указывается в сообщении.

