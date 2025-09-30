Эксперт оценил отношения России и арабских стран в условиях санкций
Зубир: отношения России и арабских стран выдержали испытание западными санкциями
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Арабские страны не поддались на давление Запада и не присоединились к западным санкциям, сказал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Ближневосточного центра по глобальным вопросам в столице Катара Дохе Яхья Зубир.
"С точки зрения международного права санкции незаконны. Запад ожидал, что арабские страны автоматически будут соблюдать санкции, но этого не произошло", - сказал эксперт, принимающий участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Арабские страны могут поддержать российскую позицию, считает эксперт
29 сентября, 19:06
По его словам, несмотря на давление со стороны Запада, отношения России с арабским миром в последние годы активно развивались. "Отношения России и арабских стран все это время продолжали развиваться, особенно с учетом того, что арабские страны находятся в постоянном поиске противовеса влиянию Запада", - сказал собеседник агентства.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Эксперт оценил значение российско-арабского саммита
29 сентября, 17:48