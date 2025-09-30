В Бердянске открылась фотовыставка о разгроме милитаристской Японии
© Фото предоставлено пресс-службой АГПУ/Андрей СпиридоновФотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" в Бердянске
© Фото предоставлено пресс-службой АГПУ/Андрей Спиридонов
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Бердянске открылась фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам". Экспозиция рассказывает о разгроме милитаристской Японии в 1945 году. В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках запечатлены ключевые моменты военных операций и подготовки к завершающему этапу Второй мировой войны.
"Представляемая медиагруппой в преддверии дня воссоединения с Россией жителям запорожской области фотовыставка — это напоминание о нашей общей истории и земляках, победивших фашизм от запада до востока, на героизме которых строятся и наши победы сегодня", — отметил заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин.
При этом он добавил, что студенты и школьники увидят лица наших солдат, сокрушивших беспрецедентную военную машину фашизма.
По словам и.о. ректора Азовского государственного педагогического университета им. П.Д. Осипенко Екатерины Степанюк, эта выставка — живая история, которая учит нас ценить мир, уважать подвиг предков и помнить, какой ценой была достигнута Победа. "Для нас важно, чтобы молодежь Бердянска и всей Запорожской области ощущала связь поколений, понимала, что Дальний Восток, Донбасс, Херсон и наш родной край связаны общей историей и общей судьбой", — отметила она, подчеркнув, что именно память делает нас единым народом.
Проректор по воспитательной деятельности и социальному развитию Тимур Камаев полагает, что фотовыставка "Освобождение. Мир народам" — это напоминание о том, что сила духа, единство и вера в справедливость способны изменить ход истории.
"Через объектив фотокамер мы видим не только военные кадры, мы видим мужество, стойкость и человечность. Сегодня, когда новые регионы возвращаются в родную гавань, такие проекты особенно важны", — сказал он, добавив, что они укрепляют связь времен и народов, помогают формировать подлинное гражданское самосознание у молодого поколения.
Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".