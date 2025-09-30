Рейтинг@Mail.ru
Орбан обратился к Туску после слов о войне с Россией
15:48 30.09.2025 (обновлено: 15:54 30.09.2025)
Орбан обратился к Туску после слов о войне с Россией
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал заявление польского коллеги Дональда Туска о войне с Россией. РИА Новости, 30.09.2025
в мире
россия
европа
украина
дональд туск
виктор орбан
владимир путин
нато
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал заявление польского коллеги Дональда Туска о войне с Россией. "Дорогой Дональд Туск, вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия — нет. Как и Европейский Союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо!" — высказался он. Накануне премьер-министр Польши, выступая в Варшаве на открытии форума по безопасности, заявил, что Европа может столкнуться с войной нового типа в ближайшем будущем, втянувшись в конфликт с Россией. По словам Туска, самая большая и важная задача для лидеров общественного мнения в Европе — заставить других людей и все западное, трансатлантическое сообщество осознать, что это война. При этом премьер выразил недовольство по поводу того, что часть общества многих стран не считает нужным вмешиваться в происходящее на Украине. В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла.
россия
европа
украина
польша
© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал заявление польского коллеги Дональда Туска о войне с Россией.
"Дорогой Дональд Туск, вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия — нет. Как и Европейский Союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо!" — высказался он.
Накануне премьер-министр Польши, выступая в Варшаве на открытии форума по безопасности, заявил, что Европа может столкнуться с войной нового типа в ближайшем будущем, втянувшись в конфликт с Россией. По словам Туска, самая большая и важная задача для лидеров общественного мнения в Европе — заставить других людей и все западное, трансатлантическое сообщество осознать, что это война. При этом премьер выразил недовольство по поводу того, что часть общества многих стран не считает нужным вмешиваться в происходящее на Украине.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла.
