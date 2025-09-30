https://ria.ru/20250930/onkologiya-2045286680.html
ФОМС ежегодно будет выделять на лечение онкобольных 140 миллиардов рублей
2025-09-30T07:39:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в рамках бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов планирует ежегодно выделять 140 миллиардов рублей на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, выяснило РИА Новости, изучив документ фонда.
Согласно проекту, межбюджетные трансферты из федерального бюджета предусматриваются на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в 2026-2028 годах по 140 миллиардов рублей ежегодно.
Кроме того, установлены отдельные расходы бюджета в 2026 году, в том числе туда вошли выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.