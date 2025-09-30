В Индонезии обрушилось здание школы-интерната
В Индонезии человек погиб при обрушении здания школы-интерната, 98 пострадали
© Фото : Владимир ТрофименкоГоспиталь в Индонезии
© Фото : Владимир Трофименко
Госпиталь в Индонезии. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 30 сен – РИА Новости. Исламская школа-интернат Аль-Хозини обрушилась в Индонезии в городе Сидоарджо, Восточная Ява, погиб один человек, 98 человек пострадали, семь детей еще находятся под завалами, сообщает индонезийский портал Detik.
Обрушение произошло во второй половине дня в понедельник. В школе чинилась бетонная крыша, которая обрушилась на детей прямо во время молитвы, сообщает портал.
"Общее число жертв остается неизвестным. По предварительным данным поисково-спасательной службы Сурабаи (SAR), 98 человек были найдены живыми, один погиб", - пишет Detik.
По его данным, еще семь учеников оказались под завалами молитвенной комнаты исламской школы-интерната. Процесс их эвакуации все еще продолжается.
Смотритель исламской школы-интерната Кьяй Хаджи Абдус Салам Муджиб призвал всех к терпению. Он добавил, что пока не решил, будет ли деятельность исламской школы-интерната Аль-Хозини временно приостановлена в связи с этой трагедией.
