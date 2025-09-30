https://ria.ru/20250930/novosibirsk-2045227168.html

Интеллектуальный диспетчерский центр заработал в Новосибирске

В Новосибирске начал работу новый диспетчерский центр теплоснабжения – настоящий "мозговой центр" для городских теплосетей. Его открытие – продолжение масштабной цифровой трансформации, которая кардинально меняет подход к обеспечению теплом сотен тысяч горожан. Подробности – в материале РИА Новости. Цифровая нервная система Центр, созданный Новосибирской теплосетевой компанией (НТСК, входит в Сибирскую генерирующую компанию), в режиме реального времени аккумулирует данные с датчиков, установленных на теплотрассах, центральных тепловых пунктах (ЦТП) и котельных. Это позволяет дистанционно контролировать ключевые параметры системы: давление, температуру и расход теплоносителя. Главная задача – оперативно обнаруживать малейшие аномалии и предотвращать возможные аварии. "Теперь информация со всего оборудования и датчиков стекается в центр дистанционно, со всех зон теплоснабжения города. Это дает нам возможность постоянно контролировать режимы работы сетей – от крупных ТЭЦ до локальных котельных", – отметил генеральный директор АО "СГК-Новосибирск" Дмитрий Перязев. По его словам, если раньше для поиска неисправностей бригадам приходилось вручную обходить тепловые камеры, то сейчас большая часть этого процесса переведена в цифровой формат. Специалисты анализируют поступающие данные и точечно направляют оперативный персонал для устранения проблем, что делает работу гораздо эффективнее и быстрее. Что уже изменилось Внедрение интеллектуальных систем уже принесло значимые результаты. Только за восемь месяцев 2025 года потери теплоносителя по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизились на 13%. Общий объем инвестиций в цифровизацию за 2021-2025 годы составил свыше 515 миллионов рублей. Реализованные технологические проекты включают оснащение тепловых камер датчиками затопления и температуры: в 2024 году оборудовано 155 камер, в 2025-м – 28, до конца 2026 года планируется установить датчики еще в 56 камерах. Установка уже позволила сократить время реагирования на дефекты с 9 до 3,7 часа. Ультразвуковые приборы учета установили в пяти теплокамерах на узловых точках магистральных трубопроводов — в каждом тепловом районе, на десяти насосных станциях и 23 котельных. Восемь дополнительных приборов планируют поставить до конца года. На тепловых сетях Левобережья реализовали проект по акустическому мониторингу с установкой 20 датчиков в десяти камерах, он выявил 15 дефектов по состоянию на конец августа 2025 года. Также специалисты заменили запорную арматуру в 27 тепловых камерах и установили 20 гидроприводов для дистанционного управления, это сократило время локализации дефектов на 4-6 часов. На 309 центральных тепловых пунктах появились датчики контроля, что позволило резко снизить потери теплоносителя. В 2025 году проложено 18 километров труб с системой оперативного дистанционного контроля – вдвое больше, чем в 2024 году. Новый диспетчерский центр обеспечивает централизованный сбор и анализ данных со всех объектов цифровой инфраструктуры, что повышает оперативность реагирования и надежность теплоснабжения города. Готовность к зиме и ровные дороги Что касается подготовки к отопительному сезону, подключение Новосибирска к теплу идет по плану. По информации начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, к 24 сентября полностью завершено подключение социально значимых объектов: детских садов, школ и поликлиник с круглосуточным пребыванием пациентов. Подключение жилого фонда должно быть завершено до 1 октября – с учетом времени на регулирование параметров теплоснабжения. Отдельное внимание уделяется вопросу восстановления дорожного покрытия после ремонтных работ на тепловых сетях. На все работы устанавливаются гарантийные обязательства: три года – для тротуаров и пять лет – для проезжей части. Для контроля за соблюдением сроков и качеством работ город использует специальное оборудование, установленное на дорожных патрульных машинах. Оно автоматически фиксирует состояние покрытия. После аварийного ремонта дорожное покрытие должно быть восстановлено в течение пяти дней, а при капитальном ремонте сроки определяются проектной документацией. Для работ в зимний период применяется технология временного бетонирования, а окончательно асфальтируют дороги в летний сезон.

