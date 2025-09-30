https://ria.ru/20250930/muzhchina-2045325278.html
В Белгородской области мужчина наступил на взрывное устройство
Житель села Глотово в Грайворонском округе Белгородской области получил ранения, наступив на взрывное устройство, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
2025-09-30T11:40:00+03:00
2025-09-30T11:40:00+03:00
2025-09-30T11:40:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Житель села Глотово в Грайворонском округе Белгородской области получил ранения, наступив на взрывное устройство, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Грайворонском округе в селе Глотово мирный житель наступил на взрывное устройство. У мужчины множественные осколочные ранения и перелом стопы, которые он получил в результате детонации. Раненый самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что для продолжения лечения пострадавшего транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода. Гладков призвал жителей быть осторожными и внимательно следить за окружающей обстановкой, так как после обстрелов и сбросов с БПЛА могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы. "От этого зависят ваши жизни", — подчеркнул губернатор.
белгородская область
белгород
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
