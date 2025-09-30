https://ria.ru/20250930/muzhchina-2045325278.html

В Белгородской области мужчина наступил на взрывное устройство

В Белгородской области мужчина наступил на взрывное устройство - РИА Новости, 30.09.2025

В Белгородской области мужчина наступил на взрывное устройство

Житель села Глотово в Грайворонском округе Белгородской области получил ранения, наступив на взрывное устройство, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T11:40:00+03:00

2025-09-30T11:40:00+03:00

2025-09-30T11:40:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg

БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Житель села Глотово в Грайворонском округе Белгородской области получил ранения, наступив на взрывное устройство, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Грайворонском округе в селе Глотово мирный житель наступил на взрывное устройство. У мужчины множественные осколочные ранения и перелом стопы, которые он получил в результате детонации. Раненый самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что для продолжения лечения пострадавшего транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода. Гладков призвал жителей быть осторожными и внимательно следить за окружающей обстановкой, так как после обстрелов и сбросов с БПЛА могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы. "От этого зависят ваши жизни", — подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков