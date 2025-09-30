Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии экс-чиновника отправили под суд за махинации с землей - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/moshennichestvo-2045490183.html
В Кабардино-Балкарии экс-чиновника отправили под суд за махинации с землей
В Кабардино-Балкарии экс-чиновника отправили под суд за махинации с землей - РИА Новости, 30.09.2025
В Кабардино-Балкарии экс-чиновника отправили под суд за махинации с землей
Бывшего чиновника администрации районного центра и кадастрового инженера будут судить в Кабардино-Балкарии за мошенничество с 58 земельными участками на общую... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:54:00+03:00
2025-09-30T18:54:00+03:00
происшествия
терек
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_0:0:2650:1490_1920x0_80_0_0_5d57d9bbdb211c3537744d7e8601c5a2.jpg
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Бывшего чиновника администрации районного центра и кадастрового инженера будут судить в Кабардино-Балкарии за мошенничество с 58 земельными участками на общую сумму свыше 19 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона. "По версии следствия, в период с 2018 года по 2022 год работник администрации города Терек Артур Шокалов и кадастровый инженер Амир Желихажев по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем использования подложных документов обеспечили незаконное приобретение третьими лицами права собственности на 48 земельных участков, находящихся в распоряжении местной администрации города Терек", - говорится в сообщении. Отмечается, что таким же способом в 2021-2022 годах Шокалов обеспечил незаконный переход к третьим лицам права собственности еще на десять земельных участков. "В результате указанных действий государству причинен ущерб на общую сумму свыше 19 миллионов рублей", - пояснили в прокуратуре. Экс-чиновнику и кадастровому инженеру предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Терский районный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250930/chemezov-2045337502.html
https://ria.ru/20250930/novgorod-2045305286.html
терек
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_4e4a77c0c34f69e3ec1abb2990104e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, терек, россия
Происшествия, Терек, Россия
В Кабардино-Балкарии экс-чиновника отправили под суд за махинации с землей

В Кабардино-Балкарии экс-чиновника будут судить за махинации на 19 млн рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Бывшего чиновника администрации районного центра и кадастрового инженера будут судить в Кабардино-Балкарии за мошенничество с 58 земельными участками на общую сумму свыше 19 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона.
"По версии следствия, в период с 2018 года по 2022 год работник администрации города Терек Артур Шокалов и кадастровый инженер Амир Желихажев по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем использования подложных документов обеспечили незаконное приобретение третьими лицами права собственности на 48 земельных участков, находящихся в распоряжении местной администрации города Терек", - говорится в сообщении.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Бывшему вице-губернатору Чемезову вменяют мошенничество на миллион рублей
Вчера, 12:38
Отмечается, что таким же способом в 2021-2022 годах Шокалов обеспечил незаконный переход к третьим лицам права собственности еще на десять земельных участков.
"В результате указанных действий государству причинен ущерб на общую сумму свыше 19 миллионов рублей", - пояснили в прокуратуре.
Экс-чиновнику и кадастровому инженеру предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Терский районный суд для рассмотрения по существу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода обвинили в 55-миллионной взятке
Вчера, 10:17
 
ПроисшествияТерекРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала