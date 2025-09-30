https://ria.ru/20250930/moshennichestvo-2045490183.html

В Кабардино-Балкарии экс-чиновника отправили под суд за махинации с землей

В Кабардино-Балкарии экс-чиновника отправили под суд за махинации с землей

В Кабардино-Балкарии экс-чиновника отправили под суд за махинации с землей

Бывшего чиновника администрации районного центра и кадастрового инженера будут судить в Кабардино-Балкарии за мошенничество с 58 земельными участками на общую... 30.09.2025

2025-09-30T18:54:00+03:00

происшествия

терек

россия

НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Бывшего чиновника администрации районного центра и кадастрового инженера будут судить в Кабардино-Балкарии за мошенничество с 58 земельными участками на общую сумму свыше 19 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона. "По версии следствия, в период с 2018 года по 2022 год работник администрации города Терек Артур Шокалов и кадастровый инженер Амир Желихажев по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем использования подложных документов обеспечили незаконное приобретение третьими лицами права собственности на 48 земельных участков, находящихся в распоряжении местной администрации города Терек", - говорится в сообщении. Отмечается, что таким же способом в 2021-2022 годах Шокалов обеспечил незаконный переход к третьим лицам права собственности еще на десять земельных участков. "В результате указанных действий государству причинен ущерб на общую сумму свыше 19 миллионов рублей", - пояснили в прокуратуре. Экс-чиновнику и кадастровому инженеру предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Терский районный суд для рассмотрения по существу.

терек

россия

2025

Новости

