В Мордовии задержали мужчину за поджог железнодорожной инфраструктуры
В Мордовии задержали мужчину за поджог ж/д инфраструктуры по заказу Киева
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Задержан юноша, за вознаграждение от военной разведки Украины совершавший поджоги железнодорожной инфраструктуры в Мордовии и привлекавший к этому подростков, сообщили в ЦОС ФСБ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 года рождения... Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК России (государственная измена) и 205 УК России (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей в Мордовии.
"Для осуществления указанной противоправной деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона. В подтверждение своих действий злоумышленник направлял куратору соответствующие фото и видеоматериалы, а также координаты мест совершения поджогов", - отмечается в релизе.
Подозреваемый арестован. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников
22 сентября, 13:56