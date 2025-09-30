https://ria.ru/20250930/mordovija-2045301009.html

В Мордовии задержали мужчину за поджог железнодорожной инфраструктуры

В Мордовии задержали мужчину за поджог железнодорожной инфраструктуры

30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Задержан юноша, за вознаграждение от военной разведки Украины совершавший поджоги железнодорожной инфраструктуры в Мордовии и привлекавший к этому подростков, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 года рождения... Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК России (государственная измена) и 205 УК России (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей в Мордовии. "Для осуществления указанной противоправной деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона. В подтверждение своих действий злоумышленник направлял куратору соответствующие фото и видеоматериалы, а также координаты мест совершения поджогов", - отмечается в релизе. Подозреваемый арестован. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

