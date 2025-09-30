Рейтинг@Mail.ru
Более 500 тыс тюменцев прошли медосмотр с начала 2025 года
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
17:48 30.09.2025
Более 500 тыс тюменцев прошли медосмотр с начала 2025 года
Более 500 тыс тюменцев прошли медосмотр с начала 2025 года - РИА Новости, 30.09.2025
Более 500 тыс тюменцев прошли медосмотр с начала 2025 года
Более 500 тысяч жителей Тюменской области проверили свое здоровье с начала 2025 года, в том числе благодаря расширению сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) РИА Новости, 30.09.2025
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Тюменской области проверили свое здоровье с начала 2025 года, в том числе благодаря расширению сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности, сообщил губернатор региона Александр Моор. Моор отметил, что жители Тюменской области могут обследоваться в 26 медицинских организациях. "С начала года проверили своё здоровье уже более 500 тысяч человек. Продолжаем модернизацию первичного звена здравоохранения – открываем фельдшерско-акушерские пункты в разных населённых пунктах области", – сообщил Моор в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что сразу два ФАП начали работу в Вагайском муниципальном округе во вторник. По словам Моора, фельдшерско-акушерские пункты обеспечиваются всем необходимым для оказания медицинской помощи, а также для прохождения первого этапа диспансеризации и профосмотров. Диагностика и раннее выявление заболеваний - приоритетные направления работы в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", подчеркнул губернатор.
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Более 500 тыс тюменцев прошли медосмотр с начала 2025 года

Моор: более 500 тыс тюменцев прошли медосмотр с начала 2025 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Тюменской области проверили свое здоровье с начала 2025 года, в том числе благодаря расширению сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности, сообщил губернатор региона Александр Моор.
Моор отметил, что жители Тюменской области могут обследоваться в 26 медицинских организациях.
"С начала года проверили своё здоровье уже более 500 тысяч человек. Продолжаем модернизацию первичного звена здравоохранения – открываем фельдшерско-акушерские пункты в разных населённых пунктах области", – сообщил Моор в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что сразу два ФАП начали работу в Вагайском муниципальном округе во вторник. По словам Моора, фельдшерско-акушерские пункты обеспечиваются всем необходимым для оказания медицинской помощи, а также для прохождения первого этапа диспансеризации и профосмотров.
Диагностика и раннее выявление заболеваний - приоритетные направления работы в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", подчеркнул губернатор.
Тюмень и Белоруссия намерены больше сотрудничать по исследованиям
29 сентября, 19:49
29 сентября, 19:49
 
