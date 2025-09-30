https://ria.ru/20250930/moor-2045472942.html

Более 500 тыс тюменцев прошли медосмотр с начала 2025 года

ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Тюменской области проверили свое здоровье с начала 2025 года, в том числе благодаря расширению сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности, сообщил губернатор региона Александр Моор. Моор отметил, что жители Тюменской области могут обследоваться в 26 медицинских организациях. "С начала года проверили своё здоровье уже более 500 тысяч человек. Продолжаем модернизацию первичного звена здравоохранения – открываем фельдшерско-акушерские пункты в разных населённых пунктах области", – сообщил Моор в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что сразу два ФАП начали работу в Вагайском муниципальном округе во вторник. По словам Моора, фельдшерско-акушерские пункты обеспечиваются всем необходимым для оказания медицинской помощи, а также для прохождения первого этапа диспансеризации и профосмотров. Диагностика и раннее выявление заболеваний - приоритетные направления работы в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", подчеркнул губернатор.

