Суд 8 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Момотова
Суд 8 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Момотова - РИА Новости, 30.09.2025
Суд 8 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Момотова
Останкинский суд Москвы 8 октября начнет рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы 8 октября начнет рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 8 октября", - сказали в суде. Во вторник суд провел беседу по иску в закрытом режиме. Момотов пришел на заседание, общаться с прессой не стал. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы 8 октября начнет рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 8 октября", - сказали в суде.
Во вторник суд провел беседу по иску в закрытом режиме. Момотов пришел на заседание, общаться с прессой не стал.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.