https://ria.ru/20250930/momotov-2045310729.html

Суд 8 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Момотова

Суд 8 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Момотова - РИА Новости, 30.09.2025

Суд 8 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Момотова

Останкинский суд Москвы 8 октября начнет рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T10:41:00+03:00

2025-09-30T10:41:00+03:00

2025-09-30T10:41:00+03:00

происшествия

генеральная прокуратура рф

виктор момотов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_5a361658711081ba624cffb6cf88ecb1.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы 8 октября начнет рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 8 октября", - сказали в суде. Во вторник суд провел беседу по иску в закрытом режиме. Момотов пришел на заседание, общаться с прессой не стал. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.

https://ria.ru/20250924/nalogi-2043895084.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, генеральная прокуратура рф, виктор момотов