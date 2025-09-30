https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045490853.html
Таубер прокомментировала решение суда по своему делу
Таубер прокомментировала решение суда по своему делу - РИА Новости, 30.09.2025
Таубер прокомментировала решение суда по своему делу
Молдавский оппозиционный политик Марина Таубер заявила РИА Новости, что приговор ей в 7,5 лет тюрьмы - это приговор всей молдавской политике. РИА Новости, 30.09.2025
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Марина Таубер заявила РИА Новости, что приговор ей в 7,5 лет тюрьмы - это приговор всей молдавской политике. Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит это решение. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала, но до заседания она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор, поскольку все дело "шито белыми нитками". Таубер подчеркнула, что это был исключительно политический процесс, направленный против оппозиции по заказу властей Молдавии. Представители оппозиционного блока "Победа", в который входит Таубер, ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело было создано по указанию президента Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров. "Сегодняшний приговор — это не обо мне лично. Это приговор всей молдавской политике, где честность, открытость и работа для людей объявлены преступлением", - сказала Таубер.
Таубер прокомментировала решение суда по своему делу
Таубер назвала решение суда по своему делу приговором молдавской политике