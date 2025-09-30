https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045490853.html

Таубер прокомментировала решение суда по своему делу

Таубер прокомментировала решение суда по своему делу - РИА Новости, 30.09.2025

Таубер прокомментировала решение суда по своему делу

Молдавский оппозиционный политик Марина Таубер заявила РИА Новости, что приговор ей в 7,5 лет тюрьмы - это приговор всей молдавской политике. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T19:00:00+03:00

2025-09-30T19:00:00+03:00

2025-09-30T19:01:00+03:00

в мире

кишинев

марина таубер

майя санду

парламентские выборы в молдавии

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023647340_0:46:3509:2020_1920x0_80_0_0_07067cfc82319b270b3a2a62c99e8cd3.jpg

КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Марина Таубер заявила РИА Новости, что приговор ей в 7,5 лет тюрьмы - это приговор всей молдавской политике. Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит это решение. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала, но до заседания она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор, поскольку все дело "шито белыми нитками". Таубер подчеркнула, что это был исключительно политический процесс, направленный против оппозиции по заказу властей Молдавии. Представители оппозиционного блока "Победа", в который входит Таубер, ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело было создано по указанию президента Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров. "Сегодняшний приговор — это не обо мне лично. Это приговор всей молдавской политике, где честность, открытость и работа для людей объявлены преступлением", - сказала Таубер.

https://ria.ru/20250930/tauber-2045478273.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, марина таубер, майя санду, парламентские выборы в молдавии, молдавия