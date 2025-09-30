Рейтинг@Mail.ru
Таубер заявила, что ее дело шито белыми нитками
18:59 30.09.2025 (обновлено: 20:36 30.09.2025)
Таубер заявила, что ее дело шито белыми нитками
Таубер заявила, что ее дело шито белыми нитками - РИА Новости, 30.09.2025
Таубер заявила, что ее дело шито белыми нитками
Молдавский оппозиционный депутат Марина Таубер заявила РИА Новости, что ее дело шито белыми нитками, суд вынес решение без единого факта и доказательств, это... РИА Новости, 30.09.2025
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Молдавский оппозиционный депутат Марина Таубер заявила РИА Новости, что ее дело шито белыми нитками, суд вынес решение без единого факта и доказательств, это расправа над оппозицией. Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит это решение. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала, но до заседания она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор, поскольку все дело "шито белыми нитками". Таубер подчеркнула, что это был исключительно политический процесс, направленный против оппозиции по заказу властей Молдавии. Представители оппозиционного блока "Победа", в который входит Таубер, ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело было создано по указанию президента Молдавии Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров. "Суд вынес решение по политическому делу, шитому белыми нитками, без единого факта и доказательства. Это расправа над оппозицией, над блоком "Победа" и нашим лидером Иланом Мироновичем Шором. Нас преследуют не за поступки, а за то, что мы называем вещи своими именами, за то, что не молчим", - заявила Таубер. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытался запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Таубер заявила, что ее дело шито белыми нитками

Таубер заявила, что в ее деле нет фактов и доказательств

Марина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : пресс-служба политблока "Победа"
Марина Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Молдавский оппозиционный депутат Марина Таубер заявила РИА Новости, что ее дело шито белыми нитками, суд вынес решение без единого факта и доказательств, это расправа над оппозицией.
Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит это решение. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала, но до заседания она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор, поскольку все дело "шито белыми нитками". Таубер подчеркнула, что это был исключительно политический процесс, направленный против оппозиции по заказу властей Молдавии. Представители оппозиционного блока "Победа", в который входит Таубер, ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело было создано по указанию президента Молдавии Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров.
"Суд вынес решение по политическому делу, шитому белыми нитками, без единого факта и доказательства. Это расправа над оппозицией, над блоком "Победа" и нашим лидером Иланом Мироновичем Шором. Нас преследуют не за поступки, а за то, что мы называем вещи своими именами, за то, что не молчим", - заявила Таубер.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытался запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Суд на пять лет запретил Таубер заниматься общественной деятельностью
