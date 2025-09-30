https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045417221.html

Оппозиция обещает добиться признания нарушений на выборах в Молдавии

Оппозиция обещает добиться признания нарушений на выборах в Молдавии - РИА Новости, 30.09.2025

Оппозиция обещает добиться признания нарушений на выборах в Молдавии

Оппозиционный Патриотический блок обещает с помощью судов и протестов добиться признания массовых нарушений на парламентских выборах в Молдавии. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T15:31:00+03:00

2025-09-30T15:31:00+03:00

2025-09-30T15:31:00+03:00

в мире

молдавия

россия

европа

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827928476_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c8fb8004e9e030f7fccc1477e1a9ce6f.jpg

КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок обещает с помощью судов и протестов добиться признания массовых нарушений на парламентских выборах в Молдавии. "Мы ждем заключения международных наблюдателей. Уверены, что они не смогут обойти стороной факты массовых нарушений и тотальной ангажированности ЦИК. Патриотический блок будет добиваться правды в ходе уличных акций протеста, в судах, а при необходимости — и в Конституционном суде", - говорится в заявлении блока, опубликованном в соцсетях. Оппозиция подчеркивает, что не позволит украсть будущее у Молдавии, поэтому впереди "долгая и тяжелая борьба". По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.

https://ria.ru/20250930/ukraina-2045358317.html

https://ria.ru/20250930/zhaloby-2045380198.html

молдавия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, европа, майя санду