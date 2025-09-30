Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция обещает добиться признания нарушений на выборах в Молдавии - РИА Новости, 30.09.2025
15:31 30.09.2025
Оппозиция обещает добиться признания нарушений на выборах в Молдавии
Оппозиция обещает добиться признания нарушений на выборах в Молдавии
Оппозиционный Патриотический блок обещает с помощью судов и протестов добиться признания массовых нарушений на парламентских выборах в Молдавии. РИА Новости, 30.09.2025
в мире
молдавия
россия
европа
майя санду
КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок обещает с помощью судов и протестов добиться признания массовых нарушений на парламентских выборах в Молдавии. "Мы ждем заключения международных наблюдателей. Уверены, что они не смогут обойти стороной факты массовых нарушений и тотальной ангажированности ЦИК. Патриотический блок будет добиваться правды в ходе уличных акций протеста, в судах, а при необходимости — и в Конституционном суде", - говорится в заявлении блока, опубликованном в соцсетях. Оппозиция подчеркивает, что не позволит украсть будущее у Молдавии, поэтому впереди "долгая и тяжелая борьба". По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
молдавия
россия
европа
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду
Оппозиция обещает добиться признания нарушений на выборах в Молдавии

Патриотический блок обещает добиться признания нарушений на выборах в Молдавии

Акция протеста оппозиции в Молдове
Акция протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Молдове. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок обещает с помощью судов и протестов добиться признания массовых нарушений на парламентских выборах в Молдавии.
"Мы ждем заключения международных наблюдателей. Уверены, что они не смогут обойти стороной факты массовых нарушений и тотальной ангажированности ЦИК. Патриотический блок будет добиваться правды в ходе уличных акций протеста, в судах, а при необходимости — и в Конституционном суде", - говорится в заявлении блока, опубликованном в соцсетях.
Оппозиция подчеркивает, что не позволит украсть будущее у Молдавии, поэтому впереди "долгая и тяжелая борьба".
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%.
При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
В миреМолдавияРоссияЕвропаМайя Санду
 
 
