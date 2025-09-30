https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045380321.html

Источник оценил шансы Украины соответствовать критериям членства в ЕС

Источник оценил шансы Украины соответствовать критериям членства в ЕС - РИА Новости, 30.09.2025

Источник оценил шансы Украины соответствовать критериям членства в ЕС

молдавия

украина

венгрия

еврокомиссия

евросоюз

в мире

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подготовка ЕС к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии не делает чести ни Еврокомиссии, ни Евросоюзу, и Киев, и Кишинев в обозримой перспективе не будут соответствовать критериям организации, заявил РИА Новости источник в Москве. Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в сообщество в обход Венгрии. Комментируя это, источник агентства указал, что такой подход не делает чести ни Еврокомиссии, ни Евросоюзу. "В угоду политической конъюнктуре подрываются принципы, на основе которых создавалось это объединение. Всем понятно, что ни Молдавия, ни Украина в обозримой перспективе не будут соответствовать критериям членства.... Их втягивание в ЕС подает негативный сигнал, прежде всего, пяти балканским кандидатам, показывая их истинную ценность для еврограндов", - подчеркнул он.

