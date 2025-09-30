Рейтинг@Mail.ru
Сезон ремонта дорог завершается в Красноярске - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/meriya-2045341837.html
Сезон ремонта дорог завершается в Красноярске
Сезон ремонта дорог завершается в Красноярске - РИА Новости, 30.09.2025
Сезон ремонта дорог завершается в Красноярске
Дорожники завершают ремонт дорог в Красноярске, который в этом году благодаря сэкономленым средствам был увеличен с 56 до 76 объектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:53:00+03:00
2025-09-30T12:53:00+03:00
красноярск
красноярский край
михаил котюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eca1de1df661a7128229985fa1504d1e.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Дорожники завершают ремонт дорог в Красноярске, который в этом году благодаря сэкономленым средствам был увеличен с 56 до 76 объектов, сообщает пресс-служба мэрии. "Дорожная ремонтная кампания в Красноярске вошла в завершающуюся фазу. Благодаря поддержке федерации и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в краевом центре в последние годы выполняются большие объёмы дорожных работ. В 2025 году планировалось отремонтировать 56 объектов, в том числе 40 участков в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За счёт средств экономии общее количество удалось увеличить до 76. Из-за добавления дополнительных объемов на некоторых объектах работы ещё продолжаются", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, во вторник первый заместитель главы города Александр Мацак, представители службы заказчика, подрядчика и Общероссийского народного фронта проверили, как идут работы на двух объектах в Октябрьском районе – проезде-дублёре улицы 2-я Хабаровская и Ленинградская. На проезде-дублёре улицы 2-я Хабаровская подрядчик приступил к работам восемь дней назад. За это время он полностью отфрезеровал старое дорожное покрытие, демонтировал бортовые камни и приступил к установке новых. Также запланированы работы по ремонту тротуара и проезжей части. Подрядчик планирует завершить работы до 10 октября, а также провести озеленение территории. Ход дорожных работ в течение всего сезона находится в фокусе внимания общественных контролёров. Вторым объектом контроля сегодня стала улица Ленинградская. Там ремонт уже завершен, ведется проверка качества выполненных работ. Специалисты службы заказчика сделали контрольную вырубку асфальта. Отмечается, что в этом году контроль качества был ужесточён. Его оценивают три лаборатории: заказчика, подрядчика и независимая лаборатория. Если на этапе контроля появляются претензии, подрядчик устраняет замечания. Без этого работы не принимаются и не оплачиваются. В этом году было 11 случаев, когда взятые образцы не проходили лабораторный контроль. "По объектам, где работы идут по нацпроекту, готовность составляет 96 процентов. Работу по проведению ямочного ремонта мы будем продолжать, пока нам позволяет погода. В течение октября мы будем отрабатывать замечания жителей", - сказал Мацак.
https://ria.ru/20250924/krasnoyarsk-2044099792.html
https://ria.ru/20250924/krasnojarsk-2043919767.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_32860f53add539a93597093c5d3194a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, красноярский край, михаил котюков
Красноярск, Красноярский край, Михаил Котюков
Сезон ремонта дорог завершается в Красноярске

Котюков: дорожная ремонтная кампания в Красноярске вошла в завершающуюся фазу

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Дорожники завершают ремонт дорог в Красноярске, который в этом году благодаря сэкономленым средствам был увеличен с 56 до 76 объектов, сообщает пресс-служба мэрии.
"Дорожная ремонтная кампания в Красноярске вошла в завершающуюся фазу. Благодаря поддержке федерации и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в краевом центре в последние годы выполняются большие объёмы дорожных работ. В 2025 году планировалось отремонтировать 56 объектов, в том числе 40 участков в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За счёт средств экономии общее количество удалось увеличить до 76. Из-за добавления дополнительных объемов на некоторых объектах работы ещё продолжаются", - говорится в сообщении.
Женщина замешивает тесто - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Красноярские техникумы начали готовить поваров для школ
24 сентября, 17:52
По данным пресс-службы, во вторник первый заместитель главы города Александр Мацак, представители службы заказчика, подрядчика и Общероссийского народного фронта проверили, как идут работы на двух объектах в Октябрьском районе – проезде-дублёре улицы 2-я Хабаровская и Ленинградская.
На проезде-дублёре улицы 2-я Хабаровская подрядчик приступил к работам восемь дней назад. За это время он полностью отфрезеровал старое дорожное покрытие, демонтировал бортовые камни и приступил к установке новых. Также запланированы работы по ремонту тротуара и проезжей части. Подрядчик планирует завершить работы до 10 октября, а также провести озеленение территории. Ход дорожных работ в течение всего сезона находится в фокусе внимания общественных контролёров.
Вторым объектом контроля сегодня стала улица Ленинградская. Там ремонт уже завершен, ведется проверка качества выполненных работ. Специалисты службы заказчика сделали контрольную вырубку асфальта.
Отмечается, что в этом году контроль качества был ужесточён. Его оценивают три лаборатории: заказчика, подрядчика и независимая лаборатория. Если на этапе контроля появляются претензии, подрядчик устраняет замечания. Без этого работы не принимаются и не оплачиваются. В этом году было 11 случаев, когда взятые образцы не проходили лабораторный контроль.
"По объектам, где работы идут по нацпроекту, готовность составляет 96 процентов. Работу по проведению ямочного ремонта мы будем продолжать, пока нам позволяет погода. В течение октября мы будем отрабатывать замечания жителей", - сказал Мацак.
Красноярск, Россия - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Красноярске завершили благоустройство 22 дворов
24 сентября, 09:45
 
КрасноярскКрасноярский крайМихаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала