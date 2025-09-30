https://ria.ru/20250930/meriya-2045341837.html

Сезон ремонта дорог завершается в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Дорожники завершают ремонт дорог в Красноярске, который в этом году благодаря сэкономленым средствам был увеличен с 56 до 76 объектов, сообщает пресс-служба мэрии. "Дорожная ремонтная кампания в Красноярске вошла в завершающуюся фазу. Благодаря поддержке федерации и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в краевом центре в последние годы выполняются большие объёмы дорожных работ. В 2025 году планировалось отремонтировать 56 объектов, в том числе 40 участков в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За счёт средств экономии общее количество удалось увеличить до 76. Из-за добавления дополнительных объемов на некоторых объектах работы ещё продолжаются", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, во вторник первый заместитель главы города Александр Мацак, представители службы заказчика, подрядчика и Общероссийского народного фронта проверили, как идут работы на двух объектах в Октябрьском районе – проезде-дублёре улицы 2-я Хабаровская и Ленинградская. На проезде-дублёре улицы 2-я Хабаровская подрядчик приступил к работам восемь дней назад. За это время он полностью отфрезеровал старое дорожное покрытие, демонтировал бортовые камни и приступил к установке новых. Также запланированы работы по ремонту тротуара и проезжей части. Подрядчик планирует завершить работы до 10 октября, а также провести озеленение территории. Ход дорожных работ в течение всего сезона находится в фокусе внимания общественных контролёров. Вторым объектом контроля сегодня стала улица Ленинградская. Там ремонт уже завершен, ведется проверка качества выполненных работ. Специалисты службы заказчика сделали контрольную вырубку асфальта. Отмечается, что в этом году контроль качества был ужесточён. Его оценивают три лаборатории: заказчика, подрядчика и независимая лаборатория. Если на этапе контроля появляются претензии, подрядчик устраняет замечания. Без этого работы не принимаются и не оплачиваются. В этом году было 11 случаев, когда взятые образцы не проходили лабораторный контроль. "По объектам, где работы идут по нацпроекту, готовность составляет 96 процентов. Работу по проведению ямочного ремонта мы будем продолжать, пока нам позволяет погода. В течение октября мы будем отрабатывать замечания жителей", - сказал Мацак.

