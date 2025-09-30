https://ria.ru/20250930/megafon-2045338917.html
"МегаФон": Россия нарастила турпоток иностранцев за лето
"МегаФон": Россия нарастила турпоток иностранцев за лето - РИА Новости, 30.09.2025
"МегаФон": Россия нарастила турпоток иностранцев за лето
Россия встретила за летний сезон на 21% больше туристов, чем годом ранее, почти половина из них – гости из стран ближнего зарубежья, сообщает "МегаФон" по... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:42:00+03:00
2025-09-30T12:42:00+03:00
2025-09-30T12:42:00+03:00
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978373532_0:200:3063:1923_1920x0_80_0_0_b9f86d401e37607569b3842d3d5be0cb.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия встретила за летний сезон на 21% больше туристов, чем годом ранее, почти половина из них – гости из стран ближнего зарубежья, сообщает "МегаФон" по итогам анализа подключений к сети абонентов иностранных операторов. Лидером по числу гостей остается Китай, однако туристов из Поднебесной стало на 8% меньше. Это сказалось на доле стран Азии в общей структуре турпотока — она сократилась на 4%. При этом рекордное увеличение (более 400%) показал Таиланд. Среди стран ближнего зарубежья наибольший рост продемонстрировали Казахстан (+95% и второе место среди всех стран), Узбекистан (+84% и четвертая позиция) и Белоруссия (+79% и третья строчка). На 4% сократился поток туристов из Европы, тем не менее, он составляет 20% от числа всех посетителей России. При этом количество абонентов из ряда европейских стран все же возросло, а некоторые государства вошли в первую десятку: Франция (+50% – седьмое место) и Австрия (+8% – шестое место). Замыкают десятку лидеров по численности посетителей ОАЭ (+24%) и США (+56%). Несмотря на прирост туристов из стран Африки (+39%), их суммарная доля сохранилась на уровне прошлого года. Регионами первого въезда чаще всего становились Москва (23%) и Санкт-Петербург (22%). Еще 15% пересекли границу России на Дальнем Востоке — в основном это абоненты азиатских стран. "Прямое взаимодействие с партнерами из других государств обеспечивает стабильный доступ к современным средствам коммуникации, что делает нашу страну еще более привлекательной для туристов, ведь в эпоху цифровизации бесперебойная связь — одно из ключевых условий комфортного пребывания в любой точке мира", — отметил директор департамента по работе с операторами связи и роумингу "МегаФона" Александр Шинкарев, его слова приводит пресс-служба оператора.
https://ria.ru/20250925/belinskaya-2044382667.html
https://ria.ru/20250909/turpotok-2040704578.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978373532_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_156614fcdcd15241608894ec39e8fb18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай
"МегаФон": Россия нарастила турпоток иностранцев за лето
"МегаФон": турпоток иностранцев в летний сезон вырос на 21%
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия встретила за летний сезон на 21% больше туристов, чем годом ранее, почти половина из них – гости из стран ближнего зарубежья, сообщает "МегаФон" по итогам анализа подключений к сети абонентов иностранных операторов.
Лидером по числу гостей остается Китай, однако туристов из Поднебесной стало на 8% меньше. Это сказалось на доле стран Азии в общей структуре турпотока — она сократилась на 4%. При этом рекордное увеличение (более 400%) показал Таиланд.
Среди стран ближнего зарубежья наибольший рост продемонстрировали Казахстан (+95% и второе место среди всех стран), Узбекистан (+84% и четвертая позиция) и Белоруссия (+79% и третья строчка).
На 4% сократился поток туристов из Европы, тем не менее, он составляет 20% от числа всех посетителей России. При этом количество абонентов из ряда европейских стран все же возросло, а некоторые государства вошли в первую десятку: Франция (+50% – седьмое место) и Австрия (+8% – шестое место).
Замыкают десятку лидеров по численности посетителей ОАЭ (+24%) и США (+56%). Несмотря на прирост туристов из стран Африки (+39%), их суммарная доля сохранилась на уровне прошлого года.
Регионами первого въезда чаще всего становились Москва (23%) и Санкт-Петербург (22%). Еще 15% пересекли границу России на Дальнем Востоке — в основном это абоненты азиатских стран.
"Прямое взаимодействие с партнерами из других государств обеспечивает стабильный доступ к современным средствам коммуникации, что делает нашу страну еще более привлекательной для туристов, ведь в эпоху цифровизации бесперебойная связь — одно из ключевых условий комфортного пребывания в любой точке мира", — отметил директор департамента по работе с операторами связи и роумингу "МегаФона" Александр Шинкарев, его слова приводит пресс-служба оператора.