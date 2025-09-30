https://ria.ru/20250930/megafon-2045338917.html

"МегаФон": Россия нарастила турпоток иностранцев за лето

"МегаФон": Россия нарастила турпоток иностранцев за лето - РИА Новости, 30.09.2025

"МегаФон": Россия нарастила турпоток иностранцев за лето

Россия встретила за летний сезон на 21% больше туристов, чем годом ранее, почти половина из них – гости из стран ближнего зарубежья, сообщает "МегаФон" по... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T12:42:00+03:00

2025-09-30T12:42:00+03:00

2025-09-30T12:42:00+03:00

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978373532_0:200:3063:1923_1920x0_80_0_0_b9f86d401e37607569b3842d3d5be0cb.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия встретила за летний сезон на 21% больше туристов, чем годом ранее, почти половина из них – гости из стран ближнего зарубежья, сообщает "МегаФон" по итогам анализа подключений к сети абонентов иностранных операторов. Лидером по числу гостей остается Китай, однако туристов из Поднебесной стало на 8% меньше. Это сказалось на доле стран Азии в общей структуре турпотока — она сократилась на 4%. При этом рекордное увеличение (более 400%) показал Таиланд. Среди стран ближнего зарубежья наибольший рост продемонстрировали Казахстан (+95% и второе место среди всех стран), Узбекистан (+84% и четвертая позиция) и Белоруссия (+79% и третья строчка). На 4% сократился поток туристов из Европы, тем не менее, он составляет 20% от числа всех посетителей России. При этом количество абонентов из ряда европейских стран все же возросло, а некоторые государства вошли в первую десятку: Франция (+50% – седьмое место) и Австрия (+8% – шестое место). Замыкают десятку лидеров по численности посетителей ОАЭ (+24%) и США (+56%). Несмотря на прирост туристов из стран Африки (+39%), их суммарная доля сохранилась на уровне прошлого года. Регионами первого въезда чаще всего становились Москва (23%) и Санкт-Петербург (22%). Еще 15% пересекли границу России на Дальнем Востоке — в основном это абоненты азиатских стран. "Прямое взаимодействие с партнерами из других государств обеспечивает стабильный доступ к современным средствам коммуникации, что делает нашу страну еще более привлекательной для туристов, ведь в эпоху цифровизации бесперебойная связь — одно из ключевых условий комфортного пребывания в любой точке мира", — отметил директор департамента по работе с операторами связи и роумингу "МегаФона" Александр Шинкарев, его слова приводит пресс-служба оператора.

https://ria.ru/20250925/belinskaya-2044382667.html

https://ria.ru/20250909/turpotok-2040704578.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай