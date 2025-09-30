Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе заявили, что попытки Киева запугать население тщетны - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/mariupol-2045271762.html
В Мариуполе заявили, что попытки Киева запугать население тщетны
В Мариуполе заявили, что попытки Киева запугать население тщетны - РИА Новости, 30.09.2025
В Мариуполе заявили, что попытки Киева запугать население тщетны
Попытки украинской стороны запугать мирное население Мариуполя или сорвать масштабную работу по восстановлению города тщетны, заявил РИА Новости мэр города... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T02:39:00+03:00
2025-09-30T02:39:00+03:00
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790586212_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_dc1946e6a04ac41603f7e26e94ab37d3.jpg
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Попытки украинской стороны запугать мирное население Мариуполя или сорвать масштабную работу по восстановлению города тщетны, заявил РИА Новости мэр города Антон Кольцов. "Город надежно защищен системой противовоздушной обороны. В штатном режиме работают органы правопорядка. Мы имеем единичные случаи падения беспилотников в черте округа. Попытки украинской стороны запугать мирное население или, скажем, сорвать масштабную работу по восстановлению города тщетны", - сказал Кольцов. Он добавил, что Мариуполь находится в глубоком тылу, однако вопросу безопасности силовые органы уделяют первостепенное значение. В конце августа беспилотник украинских войск атаковал Ильичевский район Мариуполя, в результате чего повреждения получили многоквартирный жилой дом и гражданские автомобили. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, никто не пострадал.
https://ria.ru/20250521/mariupol-2018171553.html
мариуполь
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790586212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7808897c998686826ae65824f4aeb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, украина
В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина
В Мариуполе заявили, что попытки Киева запугать население тщетны

Мэр Кольцов: попытки Киева запугать население Мариуполя тщетны

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВид на одну из улиц в Мариуполе
Вид на одну из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Вид на одну из улиц в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Попытки украинской стороны запугать мирное население Мариуполя или сорвать масштабную работу по восстановлению города тщетны, заявил РИА Новости мэр города Антон Кольцов.
"Город надежно защищен системой противовоздушной обороны. В штатном режиме работают органы правопорядка. Мы имеем единичные случаи падения беспилотников в черте округа. Попытки украинской стороны запугать мирное население или, скажем, сорвать масштабную работу по восстановлению города тщетны", - сказал Кольцов.
Он добавил, что Мариуполь находится в глубоком тылу, однако вопросу безопасности силовые органы уделяют первостепенное значение.
В конце августа беспилотник украинских войск атаковал Ильичевский район Мариуполя, в результате чего повреждения получили многоквартирный жилой дом и гражданские автомобили. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, никто не пострадал.
Строящийся жилой квартал в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Мэр Мариуполя рассказал о проблемах с жильем
21 мая, 08:01
 
В миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала