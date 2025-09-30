https://ria.ru/20250930/mariupol-2045271762.html

В Мариуполе заявили, что попытки Киева запугать население тщетны

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Попытки украинской стороны запугать мирное население Мариуполя или сорвать масштабную работу по восстановлению города тщетны, заявил РИА Новости мэр города Антон Кольцов. "Город надежно защищен системой противовоздушной обороны. В штатном режиме работают органы правопорядка. Мы имеем единичные случаи падения беспилотников в черте округа. Попытки украинской стороны запугать мирное население или, скажем, сорвать масштабную работу по восстановлению города тщетны", - сказал Кольцов. Он добавил, что Мариуполь находится в глубоком тылу, однако вопросу безопасности силовые органы уделяют первостепенное значение. В конце августа беспилотник украинских войск атаковал Ильичевский район Мариуполя, в результате чего повреждения получили многоквартирный жилой дом и гражданские автомобили. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, никто не пострадал.

