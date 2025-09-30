Суд заочно вынес приговор певице Максаковой*

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
18:42 30.09.2025 (обновлено: 19:24 30.09.2025)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии певицу Марию Максакову*, обвиняемую в призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента, передает во вторник корреспондент РИА Новости из зала суда. "Окончательно назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья. Также суд на 4 года запретил ей администрировать интернет-сайты. Приговор может быть обжалован в Мосгорсуде. Сама Максакова* живет за границей и объявлена в розыск. Защищает ее в суде адвокат, назначенный государством. Против Максаковой* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Причиной возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО, которое Максакова* опубликовала в интернете. Минюст РФ внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях. * Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМария Максакова*
Мария Максакова*. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии певицу Марию Максакову*, обвиняемую в призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента, передает во вторник корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья.
Табличка на здании Министерства финансов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Минфин предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях
29 сентября, 14:22
Также суд на 4 года запретил ей администрировать интернет-сайты. Приговор может быть обжалован в Мосгорсуде.
Сама Максакова* живет за границей и объявлена в розыск. Защищает ее в суде адвокат, назначенный государством.
Против Максаковой* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
Причиной возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО, которое Максакова* опубликовала в интернете.
Минюст РФ внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.
* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
С актера-иноагента Смольянинова* принудительно взыскивают новый долг
Вчера, 05:44
 
