Суд заочно вынес приговор певице Максаковой*

Суд заочно вынес приговор певице Максаковой*

2025-09-30T18:42:00+03:00

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии певицу Марию Максакову*, обвиняемую в призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента, передает во вторник корреспондент РИА Новости из зала суда. "Окончательно назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья. Также суд на 4 года запретил ей администрировать интернет-сайты. Приговор может быть обжалован в Мосгорсуде. Сама Максакова* живет за границей и объявлена в розыск. Защищает ее в суде адвокат, назначенный государством. Против Максаковой* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Причиной возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО, которое Максакова* опубликовала в интернете. Минюст РФ внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях. * Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.

