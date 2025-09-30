Рейтинг@Mail.ru
30.09.2025
10:57 30.09.2025
Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения новых регионов
Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения новых регионов - РИА Новости, 30.09.2025
Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения новых регионов
Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией, отметив, что это праздник единства, исторической памяти и... РИА Новости, 30.09.2025
россия
луганская народная республика
херсонская область
ольга любимова
донецкая народная республика
запорожская область
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией, отметив, что это праздник единства, исторической памяти и общей судьбы. "Дорогие друзья, поздравляю с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией! Событие, объединяющее поколения и традиции, занимает особое место в календаре страны. Это праздник единства, исторической памяти и общей судьбы", - написала она в своем Telegram-канале. Как отметила Любимова, культура всегда была и остается силой, которая оберегает духовные ориентиры. С момента воссоединения появилось ещё больше новых возможностей для совместных проектов, сохранения и приумножения общего наследия. "Этот день напоминает нам о ценности доверия и взаимного уважения, о том, что именно в культуре раскрывается душа народа. Она поддерживает человека в трудные времена и вдохновляет на созидание. Наша общая задача - сохранять и развивать это богатство, передавая его будущим поколениям. От всей души желаю вам мира и согласия, новых творческих свершений и всего самого доброго!" - добавила министр. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
запорожская область
россия, луганская народная республика, херсонская область, ольга любимова, донецкая народная республика, запорожская область
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Ольга Любимова, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения новых регионов

Любимова назвала День воссоединения новых регионов праздником единства

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией, отметив, что это праздник единства, исторической памяти и общей судьбы.
"Дорогие друзья, поздравляю с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией! Событие, объединяющее поколения и традиции, занимает особое место в календаре страны. Это праздник единства, исторической памяти и общей судьбы", - написала она в своем Telegram-канале.
Как отметила Любимова, культура всегда была и остается силой, которая оберегает духовные ориентиры. С момента воссоединения появилось ещё больше новых возможностей для совместных проектов, сохранения и приумножения общего наследия.
"Этот день напоминает нам о ценности доверия и взаимного уважения, о том, что именно в культуре раскрывается душа народа. Она поддерживает человека в трудные времена и вдохновляет на созидание. Наша общая задача - сохранять и развивать это богатство, передавая его будущим поколениям. От всей души желаю вам мира и согласия, новых творческих свершений и всего самого доброго!" - добавила министр.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область, Ольга Любимова, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
 
 
