Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения новых регионов
Любимова назвала День воссоединения новых регионов праздником единства
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской ФедерацииМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской Федерации
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией, отметив, что это праздник единства, исторической памяти и общей судьбы.
"Дорогие друзья, поздравляю с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией! Событие, объединяющее поколения и традиции, занимает особое место в календаре страны. Это праздник единства, исторической памяти и общей судьбы", - написала она в своем Telegram-канале.
Как отметила Любимова, культура всегда была и остается силой, которая оберегает духовные ориентиры. С момента воссоединения появилось ещё больше новых возможностей для совместных проектов, сохранения и приумножения общего наследия.
"Этот день напоминает нам о ценности доверия и взаимного уважения, о том, что именно в культуре раскрывается душа народа. Она поддерживает человека в трудные времена и вдохновляет на созидание. Наша общая задача - сохранять и развивать это богатство, передавая его будущим поколениям. От всей души желаю вам мира и согласия, новых творческих свершений и всего самого доброго!" - добавила министр.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.